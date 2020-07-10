Экономика

РБКРБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. Трудовые доходы сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%.
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Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

РБКвчера в 12:54

В Сбербанке изучили динамику зарплат россиян в пандемию

Банки.рувчера в 07:45

Сбербанк: доходы россиян в период пандемии упали на 4%

ТАССвчера в 11:28

Исследование: у кого выросли и упали зарплаты в пандемию

Вести.Ruвчера в 10:34

Сбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников

Коммерсантъвчера в 10:29

Сбербанк зафиксировал снижение зарплат у половины работающих

News.ruвчера в 09:51

Чьи доходы выросли в период пандемии

Российская газетавчера в 11:59
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Футбол

«Реал» одержал восьмую победу подряд в Примере, обыграв «Алавес»

РИА Новости вчера в 18:00
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Происшествия

Главу Кизлярского района Дагестана поместили под домашний арест

Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова.
Коммерсантъ 00:41
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
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Наука

Обнаружен новый увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Средний уровень сахара в крови увеличивал риск смерти на 72%. При высокой глюкозе также в четыре раза чаще фиксировали осложнениня.
Известия вчера в 23:23
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Кино

Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel

NewInform вчера в 12:12
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Технологии

В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok

Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
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Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
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Армия и оружие

СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки

"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 01:03
Происшествия

Михаил Ефремов отказался от вины за гибель водителя в пьяном ДТП

Нижегородская Правда 09 июля в 10:29
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Здоровье

В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com вчера в 07:44
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Авто

Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net вчера в 11:36
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Политика

В Хабаровском крае обыски прошли у шестерых членов ЛДПР

Напомним, что ранее стало известно: вслед за Фургалом были задержаны депутаты Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.
Кавказ Пост вчера в 04:08
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Единоборства

Глава UFC Дана Уайт высказался о будущем Хабиба Нурмагомедова

BetOn вчера в 18:54
Наука

Климатические изменения подтвердили древесные кольца

Rusargument вчера в 02:51
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Политика

Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
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Футбол

Новый гендиректор назвал задачу «Спартака» на следующий сезон

Во вторник текущей недели совет директоров «Спартака» принял решение отправить в отставку генерального директора Томаса Цорна.
РБК вчера в 02:51
Политика

Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия вчера в 14:27
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
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Культура

Генри Кавилл повредил глаза на съемках «Ведьмака»

Например, знаменитый артист Генри Кавилл во время беседы с журналистами рассказал о подробностях творческой работы над экранизацией «Ведьмака».
Актуальные Новости 00:49
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Общество

В США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек.
РБК вчера в 23:28
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Хоккей

Чемпионат НХЛ возобновится 1 августа

Сезон НХЛ заморозили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции 13 марта 2020 года.
iReactor вчера в 23:57
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
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Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей вчера в 03:54
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Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

РБК 00:29
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Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

РИА Новости вчера в 05:25
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