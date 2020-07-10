Экономика
РБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. Трудовые доходы сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%.
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Футбол
«Реал» одержал восьмую победу подряд в Примере, обыграв «Алавес»
РИА Новости вчера в 18:00
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
Главу Кизлярского района Дагестана поместили под домашний арест
Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова.
Коммерсантъ 00:41
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Наука
Обнаружен новый увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор
Средний уровень сахара в крови увеличивал риск смерти на 72%. При высокой глюкозе также в четыре раза чаще фиксировали осложнениня.
Известия вчера в 23:23
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform вчера в 12:12
Технологии
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Армия и оружие
СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки
"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Михаил Ефремов отказался от вины за гибель водителя в пьяном ДТП
Нижегородская Правда 09 июля в 10:29
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса
С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com вчера в 07:44
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net вчера в 11:36
Политика
В Хабаровском крае обыски прошли у шестерых членов ЛДПР
Напомним, что ранее стало известно: вслед за Фургалом были задержаны депутаты Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.
Кавказ Пост вчера в 04:08
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт высказался о будущем Хабиба Нурмагомедова
BetOn вчера в 18:54
Наука
Климатические изменения подтвердили древесные кольца
Rusargument вчера в 02:51
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
Футбол
Новый гендиректор назвал задачу «Спартака» на следующий сезон
Во вторник текущей недели совет директоров «Спартака» принял решение отправить в отставку генерального директора Томаса Цорна.
РБК вчера в 02:51
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия вчера в 14:27
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Культура
Генри Кавилл повредил глаза на съемках «Ведьмака»
Например, знаменитый артист Генри Кавилл во время беседы с журналистами рассказал о подробностях творческой работы над экранизацией «Ведьмака».
Актуальные Новости 00:49
Общество
В США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек.
РБК вчера в 23:28
Хоккей
Чемпионат НХЛ возобновится 1 августа
Сезон НХЛ заморозили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции 13 марта 2020 года.
iReactor вчера в 23:57
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей вчера в 03:54
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
РИА Новости вчера в 05:25