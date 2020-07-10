Экономика
РБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. Трудовые доходы сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%.
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Общество
Власти США рекомендовали своим гражданам в Китае опасаться задержаний
Риск задержаний и депортации американцев, находящихся в Китае, вырос.
ИА Красная Весна 10:03
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru 10:23
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 09 июля в 01:32
Фигурное катание
ISU признал Косторную лучшим новичком сезона
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная победила в номинации премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards "Лучший новичок".
РИА Новости 10:19
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
iXBT.com вчера в 01:23
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Общество
В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом
Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru 04:26
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Здоровье
Брянский Роспотребнадзор на 12 тысяч рублей ищет вирусолога
Как сообщают журналисты ведущих СМИ региона, брянский Центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре ищет врача-вирусолога.
РИА Стрела 10:23
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Экономика
Деноминацию рубля предложили провести в России
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз.
Реальное время вчера в 11:12
Армия и оружие
Какой корабль ВМФ России в одиночку сможет сдержать флот НАТО
Многие эксперты уже отметили, что ввод в строй обновленного крейсера «Адмирал Нахимов» позволит России защититься от усиливающейся агрессии США и НАТО.
Военное дело 05:52
Футбол
Футболисты «Рубина» сдали тесты на коронавирус перед матчем с ЦСКА
Пресс-служба казанского "Рубина" рассказывает о результатах очередного тестирования на коронавирус в команде.
Bobsoccer 10:35
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Здоровье
Диетолог назвал безопасное количество чипсов и бургеров
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью.
Волгоградская правда 09:26
Религия
В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть
ФедералПресс 06:45
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Армия и оружие
«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера
Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
Эхо Москвы 09:05
Общество
В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
Актуальные Новости 04:16
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Футбол
«Челси» сообщил о прибытии Зиеша
Лондонский «Челси» поприветствовал нападающего Хакима Зиеша в «Твиттере».
Чемпионат 09:08
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29