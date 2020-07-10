Коронавирус

РБКРБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. Трудовые доходы сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%.
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Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

РБК12:54

Чьи доходы выросли в период пандемии

Российская газета11:59

В Сбербанке изучили динамику зарплат россиян в пандемию

Банки.ру07:45

Исследование: у кого выросли и упали зарплаты в пандемию

Вести.Ru10:34

Сбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников

Коммерсантъ10:29

Сбербанк зафиксировал снижение зарплат у половины работающих

News.ru09:51

Сбербанк: доходы россиян в период пандемии упали на 4%

ТАСС11:28
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На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»

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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
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Политика

РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян

Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
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Культура

В Третьяковке открылась масштабная выставка о брежневской эпохе

Московский Комсомолец 08 июля в 12:07
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Кино

Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel

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Здоровье

275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
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Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

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Общество

Илон Маск сообщил, что пообщался с семьей академика Королева

Американский предприниматель Илон Маск сообщил 10 июля, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.
ТАСС 19:42
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
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Армия и оружие

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире

На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
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Космос

Астрономы увидели небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд

Ученые обнаружили две нейтронные звезды, масса которых существенно различалась.
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Космос

NASA планирует собирать лунный реголит для превращения в кислород

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В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
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Экономика

Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной

Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
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Общество

Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.
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Состоялся выход гоночного симулятора F1 2020

Компания Codemasters объявила о полноценном релизе нового гоночного симулятора F1 2020.
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Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями

Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
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В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

На процессе в США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков

Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
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ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

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«Химки» подтвердили свое участие в премьер-лиге в следующем сезоне

Напомним, еще в середине июня «Химки» прошли лицензирование для участия в премьер-лиге.
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Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса

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Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» потерпел неудачу

Во время первого запуска ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу произошли технические неполадки.
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В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
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