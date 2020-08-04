Экономика
РБКСбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян
Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Авто
Самый дешевый электромобиль выходит на рынок в США
Первая модель получит ценник в 13 тысяч долларов и станет самым дешевым электрокаром в США, пока купить такие авто можно будет только в Техасе.
ИнфоСМИ 07:26
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Футбол
«Химки» и тренер Юран расторгли контракт по обоюдному согласию
Как сообщает пресс-служба "Химок" расторжение контракта с Сергеем Юраном произошло по обоюдному согласию.
Вести.Ru 05:41
Происшествия
Суд оправдал таксиста по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней
Зюзинский районный суд оправдал водителя такси, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней.
РБК 07:59
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Общество
В Сети посмеялись над микропропуском на границе РФ и Белоруссии
Само собой, в соцсетях не могли не отреагировать на такое явление и быстро расчехлили фотошопы, чтобы посмеяться над причудливым документом.
Ридус 06:43
Футбол
СМИ сообщили о новых перестановках в руководстве «Спартака»
Исполнительный директор столичного ФК «Спартак» Максим Власов покинет клуб в августе, пишет РБК-Спорт, ссылаясь на источник.
Вечерняя Москва 07:19
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
REGNUM вчера в 07:31
Наука
У динозавра впервые диагностировали рак
После всестороннего медицинского анализа видоизмененной берцовой кости центрозавра, биологи пришли к выводу, что доисторическое животное страдало от остеосаркомы.
Live24 05:06
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
ИА Красная Весна вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru вчера в 09:03
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru 07:44
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском вчера в 06:46
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Здоровье
Россиянам дали рекомендации по прививкам от гриппа
В Роспотребнадзоре уточнили, что нет большой разницы между российскими и зарубежными вакцинами, потому что все они производятся по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 07:53
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51