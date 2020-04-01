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Футбол Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» и Артема Дзюбу после матча с московским «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).