Коронавирус
ForbesСбербанк зафиксировал резкий рост спроса на алкоголь
Траты россиян в винных магазинах с 23 по 29 марта выросли на 21,9% в сравнении с предыдущей неделей и 31,83% в годовом исчислении. Об этом сказано в отчете Лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
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Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %
Фонтанка.Рувчера в 06:17
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Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции
Энергетика
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Происшествия
Из Коммунарки за сутки выписали более 30 пациентов
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Экономика
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
Политика
В России могут продлить нерабочую неделю
Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Армия и оружие
Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
Общество
У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно
У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Происшествия
В Перми от коронавируса умер второй человек
В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Общество
Меры по предотвращению распространения коронавируса дополнены
Распоряжением донского губернатора Василия Голубева сегодня, 1 апреля, внесены изменения и дополнения в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
В Волгоградской области ввели правила перемещения
Напомним, накануне в Волгоградской области выявлены еще четыре случая коронавируса.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Футбол
Павел Худяков: «Я бы поддержал предложение Иванова, если бы не осталось времени полностью доиграть чемпионат»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился с корреспондентом «СЭ» мнением относительно предложения известного функционера Дмитрия Иванова насчет того, как доиграть чемпионат РПЛ за неделю, разделив участников на четыре группы.
Общество
Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес
Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Культура
«Эксмо-АСТ» переходит на электронные релизы своих книг
По словам представителя «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой, в среднем тираж озвученных изданий должен был составить 10 000 – 30 000 экземпляров.
Происшествия
В Волгоградской области выявили первых нарушителей режима самоизоляции
Только за сутки в регионе выявлено шесть случаев нарушения режима самоизоляции, сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Волгоградской области.
Экономика
Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса
Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении.
Общество
Кабмин РФ выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи
Правительство России выделило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на приобретение новых автомобилей скорой помощи для регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Футбол
Артем Дзюба рассказал о деградации и падении Василия Уткина
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» и Артема Дзюбу после матча с московским «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail рассекретили на патентных изображениях
Судя по изображениям, X-Trail 2021-го модельного года получил массивную радиаторную решётку, оформленную в фирменной стилистике V-Motion, а также двухъярусную головную оптику как у Nissan Juke нового поколения.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Комиссаров раскрыл Собчак правду о Бузовой: «Она на самом деле умная»
В передаче «Осторожно, Собчак!» наконец раскрыли главный секрет Бузовой: на самом деле, она умная.