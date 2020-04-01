Коронавирус
ForbesСбербанк зафиксировал резкий рост спроса на алкоголь
Траты россиян в винных магазинах с 23 по 29 марта выросли на 21,9% в сравнении с предыдущей неделей и 31,83% в годовом исчислении. Об этом сказано в отчете Лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
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Общество
Для волгоградцев определили правила передвижения в период самоизоляции
С целью эффективной реализации мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Волгоградской области специалисты разработали правила передвижения граждан.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Общество
Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами
Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Минобороны обеспечит кислородом больных коронавирусом в Карелии
Минздрав Карелии заключил соглашение с Минобороны по поставке медицинских газов для больных коронавирусом.
Авто
Названы функции автомобилей, о которых не знают многие водители
Специалисты перечислили секретные функции машин, о которых не знали многие автомобилисты. Волгоград, 30 марта / «Волга-Медиа.ру» /.
Общество
Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии
Журнал о самочувствии должны будут вести россияне, находящиеся на карантине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
Гаджеты
Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения
Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
Общество
МИД РФ: 25 тысяч россиян, находящихся за границей, хотят вернуться
Около 25 тысяч граждан России, которые находятся за рубежом в настоящий момент, хотят вернуться на родину из-за коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.
Общество
Коронавирус выявили у четырех сотрудников предприятий Роскосмоса
На предприятиях ракетно-космической отрасли четыре сотрудника заразились коронавирусом, еще у троих вирус не подтвердился, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Губернатор Кузбасса разогнал посетителей и закрыл торговый центр
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лично разогнал посетителей и работников торгового центра в Новокузнецке.
Политика
Съезд Демократической партии США может быть перенесен
Претендент на роль кандидата в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не удивится, если национальный съезд Демократической партии будет перенесен из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает 1 апреля издание Politico.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Происшествия
В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике
В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Происшествия
В Петербурге нашли тело женщины со следами укусов собак
По данным местных СМИ, на теле женщины без одежды обнаружили укусы собак.
Общество
Омские власти объяснили, почему возник дефицит медицинских масок
Глава региона Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал, как в Омской области возникла сложная ситуация с масками.
Общество
В России начали ограничивать продажу алкоголя из-за коронавируса
В ряде российских регионов начали ограничивать продажу алкоголя, пишет Znak.com.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Политика
Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы
Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Происшествия
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь
В интервью журналистка рассказала, что имя является знаковым для их семьи, так как Евгением звали отца Малашенкова.
Общество
Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке
"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
Общество
Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.