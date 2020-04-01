Коронавирус

ForbesForbesСбербанк зафиксировал резкий рост спроса на алкоголь

Траты россиян в винных магазинах с 23 по 29 марта выросли на 21,9% в сравнении с предыдущей неделей и 31,83% в годовом исчислении. Об этом сказано в отчете Лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
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Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

РБК05:18

Всплеск потребительских расходов подходит к концу - Сбербанк

Финмаркет03:52

Исследование: россияне за последнюю неделю стали чаще покупать алкоголь

ТАСС07:14

Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %

Фонтанка.Ру06:17

У россиян на самоизоляции повысился спрос на алкоголь

Национальная служба новостей05:57

Эксперты рассказали о росте на 20% трат на алкоголь в России

News.ru07:41

Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на алкоголь

Forbes06:05
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

Для волгоградцев определили правила передвижения в период самоизоляции

С целью эффективной реализации мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Волгоградской области специалисты разработали правила передвижения граждан.
Волга-Медиа 09:14
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Общество

Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией.
Газета.Ru 04:11
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Армия и оружие

Минобороны обеспечит кислородом больных коронавирусом в Карелии

Минздрав Карелии заключил соглашение с Минобороны по поставке медицинских газов для больных коронавирусом.
Невские Новости 08:17
Авто

Названы функции автомобилей, о которых не знают многие водители

Специалисты перечислили секретные функции машин, о которых не знали многие автомобилисты. Волгоград, 30 марта / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 29 марта в 22:15
Общество

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

Журнал о самочувствии должны будут вести россияне, находящиеся на карантине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Газета.Ru 07:37
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

Коммерсантъ 04:42
Гаджеты

Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения

Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
ИА Красная Весна 29 марта в 16:55
Общество

МИД РФ: 25 тысяч россиян, находящихся за границей, хотят вернуться

Около 25 тысяч граждан России, которые находятся за рубежом в настоящий момент, хотят вернуться на родину из-за коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 09:15
Армия и оружие

Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.
РИА Новости 09:18
Общество

Коронавирус выявили у четырех сотрудников предприятий Роскосмоса

На предприятиях ракетно-космической отрасли четыре сотрудника заразились коронавирусом, еще у троих вирус не подтвердился, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Взгляд.ру 09:10
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

Губернатор Кузбасса разогнал посетителей и закрыл торговый центр

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лично разогнал посетителей и работников торгового центра в Новокузнецке.
НДН.инфо 04:13
Политика

Съезд Демократической партии США может быть перенесен

Претендент на роль кандидата в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не удивится, если национальный съезд Демократической партии будет перенесен из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает 1 апреля издание Politico.
ИА Красная Весна 05:58
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Происшествия

В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике

В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Российская газета 08:30
Происшествия

В Петербурге нашли тело женщины со следами укусов собак

По данным местных СМИ, на теле женщины без одежды обнаружили укусы собак.
РИА Новости 08:43
Общество

Омские власти объяснили, почему возник дефицит медицинских масок

Глава региона Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал, как в Омской области возникла сложная ситуация с масками.
Новый Омск 09:00
Общество

В России начали ограничивать продажу алкоголя из-за коронавируса

В ряде российских регионов начали ограничивать продажу алкоголя, пишет Znak.com.
ForPost 08:26
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Политика

Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы

Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
REGNUM 09:09
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Происшествия

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:17
Шоу-бизнес

Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь

В интервью журналистка рассказала, что имя является знаковым для их семьи, так как Евгением звали отца Малашенкова.
Телепрограмма 07:25
Общество

Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке

"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
ТАСС вчера в 10:13
Общество

Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
Известия 08:50
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
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