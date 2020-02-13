Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.

с чего всё началось

В России за последний год отмечен рост уровня безработицы в среднем классе. Согласно данным "потребительского индекса Иванова", в котором в качестве "Иванова" рассматривается условный представитель среднего класса, этот показатель за 2019 год увечился на 1% и достиг 11,9%.

Сбербанк зафиксировал рост безработицы в среднем классе в России

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