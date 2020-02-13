Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк зафиксировал рост безработицы в среднем классе в России

В России за последний год отмечен рост уровня безработицы в среднем классе. Согласно данным "потребительского индекса Иванова", в котором в качестве "Иванова" рассматривается условный представитель среднего класса, этот показатель за 2019 год увечился на 1% и достиг 11,9%.
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с чего всё началось

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
РБК01:00

Подробнее о событии

Сбербанк зафиксировал рост безработицы в среднем классе в России

REGNUM04:51

Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

RT на русском03:27

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

РБК01:00

Сбербанк зафиксировал рост безработицы у среднего класса

Forbes03:07

Сбербанк сообщил о росте безработицы среди среднего класса

Коммерсантъ02:56

Сбербанк выявил рост уровня безработицы среди россиян среднего класса

БИЗНЕС Online01:29

Безработица среди «условных Ивановых» ощутимо выросла за год

Росбалт03:16
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Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Культуромания вчера в 09:19
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом".
РЕН ТВ 11 февраля в 08:52
Футбол

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Боруссией» о покупке Санчо

«Ливерпуль» готов приобрести 19-летнего Джейдона Санчо, за которого дортмундцы хотят 100 миллионов фунтов стерлингов.
ODDS.ru 00:50
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Общество

Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском

Житель Минска Арамаис Миракян пожаловался в фейсбуке на то, что в одном из минских магазинов кассирша потребовала, чтобы он говорил не на белорусском языке, а на русском.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
REGNUM 02:35
Политика

Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
RT на русском вчера в 17:36
Экономика

Польский Orlen ведет переговоры о компенсации за загрязненную нефть

Польский топливный концерн Orlen продолжает переговоры о компенсациях за загрязненную нефть, поступившую из России, заявил журналистам глава компании Даниель Обайтек.
РИА Новости 05:55
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие

В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
РИА Новости 04:45
Экономика

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Известия 06:05
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Культура

Ургант взволнован пропажей Гордона из нового шоу Собчак

Neva.Today 06:30
Политика

Песков заявил о последствиях русофобии на Украине

"Понимаем, что даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью родственных российско-украинских отношений", - сказал представитель Кремля.
Российская газета 06:20
Гаджеты

Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
REGNUM 04:50
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Политика

Гражданин Германии арестован за нарушение эмбарго в отношении России

Немецкие стражи порядка арестовали местного жителя по подозрению в нарушении эмбарго против России, сообщает Федеральная прокуратура Германии.
Взгляд.ру 04:02
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
Политика

В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
Общество

Госдума приняла закон о выплатах призывникам

Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
REGNUM 04:39
Общество

Главврач клиники в Калининграде объяснил камеры в кабинете гинекологов

Напомним, ранее жительница Калининграда Екатерина Серебренникова заявила в региональный минздрав и прокуратуру об установленной в кабинете УЗИ в женской консультации камере видеонаблюдения.
Взгляд.ру 04:57
Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Новые Ведомости 04:50
Общество

Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией

Йельский и Гарвардский университеты получили письма от Министерства образования США с требованием предоставить информацию о возможных связях с Россией, а также рядом других государств: Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.
Московский Комсомолец 03:16
Культура

Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
News.ru 01:55
Здоровье

В Златоусте проверят поликлинику, куда нужно звонить 327 раз

В понедельник, 10 февраля, было 240 вызовов на 11 участков.
U74.Ru 04:30
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