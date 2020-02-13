Экономика
REGNUMСбербанк зафиксировал рост безработицы в среднем классе в России
В России за последний год отмечен рост уровня безработицы в среднем классе. Согласно данным "потребительского индекса Иванова", в котором в качестве "Иванова" рассматривается условный представитель среднего класса, этот показатель за 2019 год увечился на 1% и достиг 11,9%.
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с чего всё началось
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.РБК01:00
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Экономика
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Политика
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Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Культура
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Политика
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Гаджеты
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Политика
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В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
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Общество
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Общество
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Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией
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Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
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Здоровье
В Златоусте проверят поликлинику, куда нужно звонить 327 раз
В понедельник, 10 февраля, было 240 вызовов на 11 участков.