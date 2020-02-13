Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк зафиксировал рост безработицы в среднем классе в России

В России за последний год отмечен рост уровня безработицы в среднем классе. Согласно данным "потребительского индекса Иванова", в котором в качестве "Иванова" рассматривается условный представитель среднего класса, этот показатель за 2019 год увечился на 1% и достиг 11,9%.
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с чего всё началось

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
РБК01:00

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Сбербанк зафиксировал рост безработицы в среднем классе в России

REGNUM04:51

Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

RT на русском03:27

Сбербанк выявил рост уровня безработицы среди россиян среднего класса

БИЗНЕС Online01:29

Сбербанк зафиксировал рост безработицы у среднего класса

Forbes03:07

Сбербанк сообщил о росте безработицы среди среднего класса

Коммерсантъ02:56

Безработица среди «условных Ивановых» ощутимо выросла за год

Росбалт03:16

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

РБК01:00
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский пришел в четверг, 13 февраля, в белых перчатках на заседание Госдумы.
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Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
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Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
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ТАСС вчера в 22:10
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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Песков усомнился в объективности соцопросов

Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.
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Гаджеты

Новый флагманский Xiaomi Mi 10 Pro стал лидером в рейтинге камерофонов

Эксперты известного ресурса DxOMark протестировали новый флагманский Xiaomi Mi 10 Pro, который компания представила сегодня.
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РИА Новости 05:44
Общество

Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:45
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Политика

В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
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Политика

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
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Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
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Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
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Глава РФС рассказал, каким будет новый регламент Кубка России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, каким будет новый формат проведения Кубка России, по его словам, в турнире появится групповой этап.
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Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды.
РБК 03:12
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
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Хоккей

Пастрняк возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав Овечкина

Пастрняк забросил три шайбы и довел число своих голов в этом сезоне до 41.
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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
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Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
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В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

Американская компания Microsoft разработала первый эмулятор, предназначенный для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
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23-летний племянник Кадырова стал министром спорта Чечни

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Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
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