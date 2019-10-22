Экономика

РБКРБКСбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
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с чего всё началось
Как говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе
, улучшение потребительского настроения аналитики связывают с увеличением реальных доходов, снижением инфляции и отсутствием негативных экономических новостей.
Коммерсантъ10:51

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В Сбербанке сообщили, что россияне стали реже экономить на медицинских расходах

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Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях

Коммерсантъ10:51

«Индекс Иванова»: настроения потребителей заметно улучшились в III квартале

ПРАЙМ10:24

Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса

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Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях

Российская газета13:20

Средний класс продемонстрировал рекордный почти за три года оптимизм

Forbes12:18

Сбербанк сообщил о росте потребительской уверенности среднего класса в России

Ведомости13:26
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По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.
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Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

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RT на русском вчера в 14:12
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Политика

Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
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Единоборства

Фрэнсис Нганну дал комментарий о поединке с Александром Волковым

FightTime.ru 14:21
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

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В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

ТАСС 11:13
Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
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Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в нарушении обещаний во время перемирия

По данным Министерства обороны Турции, во время вывода курдских формирований было зафиксировано 42 нарушения.
РБК 16:09
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

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Дмитриев: Я не видел, как Медведева делает четверной

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу того, сможет ли Евгения Медведева выучить четверной прыжок.
Нева Спорт 15:12
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК 14:50
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Космос

На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска

Как ранее писал Лайф, бизнесмен недавно показал первый прототип Starship и опубликовал ролик, снятый изнутри космического корабля.
Life.ru вчера в 12:15
Общество

Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика

Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
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Единоборства

Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев во вторник на своей странице в Instagram разместил видеообращение 54-летнего американца Бернарда Хопкинса, который вызвал на поединок 50-летнего боксера из США Роя Джонса-младшего.
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Музыка

Крестный сын Андрея Григорьева-Апполонова: «По его бывшей жене скучать не будем»

Дуэт #AppolonovGang — новое имя в российской музыкальной индустрии, созданный в Андреем и Сергеем Григорьевыми-Апполоновыми — крестным сыном и племянником знаменитого Рыжего «Иванушки».
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Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Футбол

Ювентус — Локомотив 0:1 (2-й тайм)

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук открыл счет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Газета.Ru 15:56
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Honor представил «молодежный смартфон» Honor 20 Lite

Astera 14:56
Политика

В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал назначение Валерия Фадеева на пост главы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Газета.Ru вчера в 11:25
Авто

В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD

Автоновости дня 03:32
Шоу-бизнес

Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась в Instagram видеозаписью того, как ей делают татуировку с датами рождения внуков.
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