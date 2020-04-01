Коронавирус

РБКРБКСбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях.
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Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

РБК05:18

Всплеск потребительских расходов подходит к концу - Сбербанк

Финмаркет03:52

Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %

Фонтанка.Ру06:17

У россиян на самоизоляции повысился спрос на алкоголь

Национальная служба новостей05:57

Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на алкоголь

Forbes06:05

Сбербанк зафиксировал у россиян рост спроса на алкоголь

Городовой06:12

С 14 по 20 марта расходы россиян на лекарства и медицинские товары выросли на 35,4%

Экономика и жизнь30 марта в 07:16
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Политика

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом

По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Мой Брянск 01:49
Происшествия

В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса

Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Секретная группа учёных рассказала о работах по созданию гиперзвукового лазерного оружия БЛУ-CLM

Пожелавший остаться неизвестным источник, как и все источники «Zina&Zohu», отметил, что они работают над системой БЛУ-CLM (Combat Laser System - боевая лазерная установка).
Военное обозрение 06:03
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей

Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
ТВ Центр 04:26
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Экономика

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
Футбол

Московское «Динамо»: минские одноклубники просят в аренду пять игроков

Московское "Динамо" заявило о том, что минские одноклубники просят отдать в аренду пять игроков, заявили в пресс-службе клуба.
Газета.Ru 04:54
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:29
Здоровье

Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии

В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
Национальная служба новостей 06:00
Общество

Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Medvestnik.ru 05:25
Общество

Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре

Lenta.ru 05:46
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 05:56
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, популярные у россиян во время карантина

Piter.tv вчера в 14:26
Происшествия

В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека

Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
РИА Новости 06:18
Армия и оружие

В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

Разработчики отрабатывают обновленные системы самолета. В "Туполеве" заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ.
Piter.tv вчера в 07:35
Происшествия

В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину

На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Lenta.ru 06:17
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Здоровье

Ученые сочли, что передача коронавируса замедлится в теплых странах

Claudio Furlan / Globallookpress Ученые из Университета Фессалии в Греции выдвинули предположение, что коронавирус распространяется быстрее в странах с низкой температурой воздуха.
РЕН ТВ 05:13
Общество

В Ивановской области введут режим полной самоизоляции

Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
ТАСС 05:00
Общество

В Пермском крае со 2 апреля вводится режим самоизоляции

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ввёл в регионе режим самоизоляции граждан.
Новый компаньон вчера в 08:47
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Армия и оружие

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по территории Сирии

ANNA-News 03:09
Культура

Леонид Якубович рассказал об уходе из «Поля чудес»

В связи со знаменательной датой один из главных ведущих «первой кнопки» – всенародный любимец Леонид Якубович – вспомнил, как начиналась его карьера на ТВ.
Собеседник 30 марта в 13:14
Финансы

Потери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится

Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
REGNUM 06:12
Общество

Волгоградский депутат просит Путина вызволить его с Фиджи

Как стало известно 30 марта, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы Илья Кошкарёв вместе с супругой Татьяной более десяти дней не может вернуться на родину вместе с группой российских туристов, ставших заложниками закрытия границ на острове Фиджи.
V1.ru 30 марта в 11:18
Здоровье

В Тверской области выявлен четвертый случай коронавируса

По данным на 12 часов 30 марта в 35 регионах России подтверждено 302 новых случая COVID-19, один из них выявлен в Тверской области.
Караван Ярмарка 30 марта в 05:33
Авто

Водителям машин с «автоматом» следует избавиться от старых привычек

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
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