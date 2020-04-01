Коронавирус
РБКСбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь
Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях.
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С 14 по 20 марта расходы россиян на лекарства и медицинские товары выросли на 35,4%
Экономика и жизнь30 марта в 07:16
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Политика
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом
По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
Армия и оружие
Секретная группа учёных рассказала о работах по созданию гиперзвукового лазерного оружия БЛУ-CLM
Пожелавший остаться неизвестным источник, как и все источники «Zina&Zohu», отметил, что они работают над системой БЛУ-CLM (Combat Laser System - боевая лазерная установка).
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей
Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Экономика
Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Футбол
Московское «Динамо»: минские одноклубники просят в аренду пять игроков
Московское "Динамо" заявило о том, что минские одноклубники просят отдать в аренду пять игроков, заявили в пресс-службе клуба.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Здоровье
Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии
В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, популярные у россиян во время карантина
Происшествия
В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека
Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
Армия и оружие
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
Разработчики отрабатывают обновленные системы самолета. В "Туполеве" заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Здоровье
Ученые сочли, что передача коронавируса замедлится в теплых странах
Claudio Furlan / Globallookpress Ученые из Университета Фессалии в Греции выдвинули предположение, что коронавирус распространяется быстрее в странах с низкой температурой воздуха.
Общество
В Ивановской области введут режим полной самоизоляции
Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
Общество
В Пермском крае со 2 апреля вводится режим самоизоляции
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ввёл в регионе режим самоизоляции граждан.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Культура
Леонид Якубович рассказал об уходе из «Поля чудес»
В связи со знаменательной датой один из главных ведущих «первой кнопки» – всенародный любимец Леонид Якубович – вспомнил, как начиналась его карьера на ТВ.
Финансы
Потери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится
Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
Общество
Волгоградский депутат просит Путина вызволить его с Фиджи
Как стало известно 30 марта, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы Илья Кошкарёв вместе с супругой Татьяной более десяти дней не может вернуться на родину вместе с группой российских туристов, ставших заложниками закрытия границ на острове Фиджи.
Здоровье
В Тверской области выявлен четвертый случай коронавируса
По данным на 12 часов 30 марта в 35 регионах России подтверждено 302 новых случая COVID-19, один из них выявлен в Тверской области.
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