Как пишет РБК, сравнивали данные за последнюю неделю марта с аналогичным периодом прошлого года — получился рост почти на 32 процента. В сравнении с предыдущей неделей рост составил почти 22 процента. Алкоголь — это самая растущая статья расходов в потребительской корзине россиян за неделю.

Сбербанк зафиксировал у россиян рост спроса на алкоголь

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Общество В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

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Общество Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.

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Авто На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.

Происшествия В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19 Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.