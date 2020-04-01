Коронавирус

ГородовойГородовойСбербанк зафиксировал у россиян рост спроса на алкоголь

Как пишет РБК, сравнивали данные за последнюю неделю марта с аналогичным периодом прошлого года — получился рост почти на 32 процента. В сравнении с предыдущей неделей рост составил почти 22 процента. Алкоголь — это самая растущая статья расходов в потребительской корзине россиян за неделю.
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Эксперты рассказали о росте на 20% трат на алкоголь в России

News.ru07:41

Исследование: россияне за последнюю неделю стали чаще покупать алкоголь

ТАСС07:14

У россиян на самоизоляции повысился спрос на алкоголь

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Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на алкоголь

Forbes06:05

Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %

Фонтанка.Ру06:17

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

РБК05:18

Всплеск потребительских расходов подходит к концу - Сбербанк

Финмаркет03:52
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Общество

Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля

«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.
RT на русском 30 марта в 11:07
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Lenta.ru 02:46
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Биатлон

Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России

Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
RT на русском 06:47
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:18
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Происшествия

У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
РБК 06:37
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Общество

В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии

Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
БИЗНЕС Online 01:21
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Piter.tv 04:24
Шоу-бизнес

Волочкова вышла под весенний снег в купальнике

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Газета.Ru вчера в 06:27
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Армия и оружие

ВСУ произвели массированный минометный обстрел северных окраин Донецка

Сегодня.ру вчера в 11:40
Происшествия

Вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего ребенка

Отмечается, что Беглов призвал вернувшихся из-за границы петербуржцев проявить ответственность, сообщить о своем пребывании в другой стране и уйти на самоизоляцию.
РИА Новости 07:43
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 30 марта в 18:15
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Авто

На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Известия вчера в 04:28
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

Штрафы за нарушения самоизоляции введут в Свердловской области

В Свердловской области власти введут систему штрафов для тех, кто нарушает правила самоизоляции.
Екатеринбург в эфире 07:14
Происшествия

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

ТВ Центр 07:45
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

Как отметил Комаровский, не нужно употреблять антибиотики для защиты от коронавируса. Это может привести к осложнениям.
ФедералПресс 07:41
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия приближается к пику по коронавирусу

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Shraibikus News 02:03
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
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