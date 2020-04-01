Коронавирус
ГородовойСбербанк зафиксировал у россиян рост спроса на алкоголь
Как пишет РБК, сравнивали данные за последнюю неделю марта с аналогичным периодом прошлого года — получился рост почти на 32 процента. В сравнении с предыдущей неделей рост составил почти 22 процента. Алкоголь — это самая растущая статья расходов в потребительской корзине россиян за неделю.
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Общество
Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля
«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.
Общество
В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом
В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Биатлон
Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России
Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Общество
В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии
Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Армия и оружие
ВСУ произвели массированный минометный обстрел северных окраин Донецка
Происшествия
Вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего ребенка
Отмечается, что Беглов призвал вернувшихся из-за границы петербуржцев проявить ответственность, сообщить о своем пребывании в другой стране и уйти на самоизоляцию.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva
Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Экономика
Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
Штрафы за нарушения самоизоляции введут в Свердловской области
В Свердловской области власти введут систему штрафов для тех, кто нарушает правила самоизоляции.
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе
Как отметил Комаровский, не нужно употреблять антибиотики для защиты от коронавируса. Это может привести к осложнениям.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия приближается к пику по коронавирусу
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.