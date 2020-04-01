Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.