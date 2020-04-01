Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк. «Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.В источнике
С чего всё начиналось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.