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Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
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Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк. «Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
РИА Новости 01:47
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Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ 03:19
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Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

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Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

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