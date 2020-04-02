Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruСбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные

В банке отметили, что объем снятия наличных рублей в первой половине недели снизился существеннее обычного, пишет ТАСС. При этом в офисах финансового учреждения стали снимать на 70% меньше наличных, а в банкоматах – на 28%. Продажи и выдачи долларов снизились на 25%.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
РИА Новости01:47

Подробнее о событии

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
ЗакC.Ру 10:10
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
Общество

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.
ТАСС 10:43
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Футбол

Чемпионат Бельгии окончательно остановлен

В четверг, 2 апреля, стало известно о досрочном завершении сезона в Бельгии. Об этом сообщает местное издание «HLN».
ГЛАС.RU 08:46
Наука

Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
NewInform 02:37
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.
ТАСС 09:34
Политика

Владимир Путин продлил нерабочий период в России до 30 апреля

Президент России Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля.
РИА Сахалин-Курилы 10:00
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
Известия 05:16
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Единоборства

Дана Уайт: Все и так знали, что Хабиб не будет драться

Напомним, что Хабиб отказался от поединка с Тони Фергюсоном, мотивируя это текущей ситуацией с коронавирусом.
Allboxing.ru 10:34
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Энергетика

Новак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:36
Политика

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 11:06
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Общество

Таможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни.
Екатеринбург в эфире вчера в 11:35
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:56
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Общество

Петербург стал первым в стране по числу пойманных нарушителей самоизоляции

Петербург находится на первом месте в России по количеству протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции.
REGNUM 11:02
Общество

Названы причины «коронавирусного чуда» Греции

Отмечается, что греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса.
Lenta.ru 09:51
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Общество

Заразившимся коронавирусом мужчиной оказался депутат ЗС РК

По данным издания, мужчина проживает в другом регионе.
Петрозаводск говорит 10:26
Происшествия

В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях

Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Происшествия

Автора фейка о «закрытии» Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч

Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о том, что власти якобы закрывают город из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное