Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.

с чего всё началось

В банке отметили, что объем снятия наличных рублей в первой половине недели снизился существеннее обычного, пишет ТАСС. При этом в офисах финансового учреждения стали снимать на 70% меньше наличных, а в банкоматах – на 28%. Продажи и выдачи долларов снизились на 25%.

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