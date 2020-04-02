Коронавирус
RuNews24.ruСбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные
В банке отметили, что объем снятия наличных рублей в первой половине недели снизился существеннее обычного, пишет ТАСС. При этом в офисах финансового учреждения стали снимать на 70% меньше наличных, а в банкоматах – на 28%. Продажи и выдачи долларов снизились на 25%.
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с чего всё началось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.РИА Новости01:47
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