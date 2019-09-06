Экономика
РБКСбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса. Пока «СберМаркет» работает в тестовом режиме.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
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На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
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РИА Новости 04:26
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С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
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BFM.ru 04:32
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
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Правительство России выделило более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в стране медицинских препаратов для детей.
Газета.Ru 05:14
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Life.ru вчера в 13:30
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
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REGNUM 03:47
Общество
Греф призвал отметить школьные экзамены
Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:12
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Энергетика
Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии
По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
Интерфакс 03:52
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
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Футбол
Сборная Сирии прилетела в Ростов на товарищеский матч
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Музыка
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Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Культура
Пол Маккартни выпустил детскую книгу
Участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил детскую книгу "Привет, Дедулет" (Hey Grandude!).
Газета.Ru 02:35
Авто
Илон Маск высмеял название нового электрокара Porsche
«Отец» «Теслы» высмеял название нового электрокара Taycan Turbo.
Letnews.ru 05:34
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Авто
GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей
Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.
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Кино
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Planet Today 05:46
Армия и оружие
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Великобритании должна репатриировать всех своих подданных, захваченных в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и судить их.
REGNUM 04:09
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
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Политика
Двух бывших депутатов Верховной рады объявили в розыск
Депутаты Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск на Украине, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:47
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
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К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14