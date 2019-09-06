Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

с чего всё началось

В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса. Пока «СберМаркет» работает в тестовом режиме.

Происшествия На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

Общество Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету» Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Экономика Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).

Футбол Кокорина и Мамаева освободили по УДО Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".

Общество Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Общество Правительство выделило 26 млн рублей на закупку лекарств для детей Правительство России выделило более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в стране медицинских препаратов для детей.

Единоборства Не устоял даже перед Конором. Все пять поражений Пуарье крупным планом После фиаско с Джонсоном Пуарье одержал пять побед кряду, заставив капитулировать таких звезд UFC, как Джим Миллер, Энтони Петтис, Джастин Гейджи, Эдди Альварес и Макс Холлоуэй.

Политика Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».

Общество Греф призвал отметить школьные экзамены Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.

Энергетика Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.

Политика В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Культура Пол Маккартни выпустил детскую книгу Участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил детскую книгу "Привет, Дедулет" (Hey Grandude!).

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Авто GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.

Кино Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице» Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.

Армия и оружие США призвали Британию забрать своих подданных, воевавших в Сирии Великобритании должна репатриировать всех своих подданных, захваченных в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и судить их.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.

Политика Двух бывших депутатов Верховной рады объявили в розыск Депутаты Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск на Украине, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.