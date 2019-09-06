Экономика
КоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
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Политика
Пентагон призвал Запад помешать России подорвать международный порядок
Глава Пентагона США Марк Эспер призвал Запад помешать попыткам России подорвать международный порядок.
Газета.Ru 10:34
Шоу-бизнес
Поклонники Николая Караченцова делают памятник актеру за свой счет
Вдова великого актера Николая Караченцова сразу после смерти супруга намеревалась создать достойный памятник мужу.
ГлобалМСК.ру 06:51
Кино
Джастин Тимберлейк вернется к работе в кино
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк вернется на экраны.
Газета.Ru вчера в 19:48
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Гаджеты
Самым продаваемым смартфоном в первом полугодии стал iPhone XR
По сообщениям сетевых источников, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном за первые шесть месяцев 2019 года.
3DNews 12:06
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru 08:00
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 08:30
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Единоборства
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание
Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.
Allboxing.ru 01:10
Происшествия
Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани
Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.
РБК 12:55
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Общество
Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина
Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 12:04
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко Tesla
Американский бизнесмен Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Pravda.Ru 06:08
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Москву в подготовке вторжения
Спикер Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в том, что она отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине.
Газета.Ru 05:39
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Общество
В Репино ввели карантин из-за туберкулеза птиц
Из текста постановления следует, что карантин будет установлен в садоводстве «Монолит». Больных птиц там выявили в одной из голубятен.
АБН 09:47
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Политика
Суд приговорил к тюремному сроку оппозиционера, оскорбившего Эрдогана
Главу стамбульского отделения основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Джанана Кафтанджиоглу приговорили к 9 годам, 8 месяцам и 20 дням тюремного заключения.
News.ru 09:52
Гаджеты
Представлена европейская версия первого телевизора Honor
Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
Ferra 11:15
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова озвучила свой вес на 9-м месяце беременности
На днях невеста Тимати озвучила свой вес на последних сроках.
Woman.ru 09:23
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45