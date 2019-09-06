Экономика
КоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
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Кокорин может сыграть в ближайшем туре РПЛ
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Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
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Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Пуарье уложились в необходимый вес в преддверии поединка, сообщил на своей странице в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.
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«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
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Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
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REGNUM вчера в 08:30
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия вчера в 20:08
Происшествия
В Кузбассе в жилом доме произошёл взрыв
Вечером 5 сентября в жилом доме на улице Воронежской в Ленинске-Кузнецком произошёл взрыв.
Газета Кемерова вчера в 22:53
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В Индии 74-летняя женщина родила двойню
РИА Новости вчера в 22:19
Политика
Общественные организации Болгарии возмущены заявлением МИД о российской выставке
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На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
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РИА Новости 07:52
Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
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Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.
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Происшествия
В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины
В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
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Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
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Политика
Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России
Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр заявил, что приехал работать в Москву, испытывая большую симпатию к России, ее людям и культуре.
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Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14