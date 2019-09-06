Экономика
ВедомостиСбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет». Об этом РБК рассказал представитель Instamart, партнера банка по этому проекту, и подтвердил представитель Сбербанка.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Энергетика
Китай в I полугодии нарастил импорт нефти из РФ на 15%
Россия продолжает сохранять лидирующие позиции среди импортеров энергоресурсов в Китай, за первое полугодие 2019 года КНР нарастила импорт сырой нефти из России на 15%, до 37,7 миллиона тонн, сообщил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком.
ПРАЙМ 05:35
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Общество
Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM вчера в 07:10
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Финансы
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Коммерсантъ 06:34
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Чемпионат вчера в 17:29
Политика
Путин напомнил, что Курилы забрал «отец народов» Сталин
Папаша всё забрал — и всё, и дело с концом. Отец народов, — сказал с улыбкой Путин с отсылкой к лидеру СССР Иосифу Сталину.
Life.ru 05:15
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
REGNUM вчера в 11:51
Политика
Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.
Коммерсантъ 04:33
Политика
В конгрессе США выступили против возвращения России в G7
Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer 2020 вышел в продажу
Марка Chevrolet объявила старт продаж вседорожника Trailblazer нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:59
Политика
Путин прибыл в Амурскую область для посещения космодрома «Восточный»
Президент РФ Владимир Путин по завершении рабочей программы на ВЭФ-2019 прибыл в Амурскую область, где планирует посетить космодром «Восточный».
ФАН 06:21
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек вчера в 14:15
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Космос
Робота «Федора» включили перед возвращением с МКС на Землю
Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полетами (ЦУП) активировал робота "Федора" перед его возвращением на Землю, пишет ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 11:36
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Хоккей
Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры.
Интерфакс 06:34
Политика
Россия в ОБСЕ обвинила США и Германию во вмешательстве в свои дела
Соединённые Штаты и Германия использовали свои информационные ресурсы для попыток вмешаться во внутренние дела России во время протестных акций в Москве, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе выступления в постоянном совете организации, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 06:29
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Известия 06:26
Гаджеты
Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру
Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Авто
В России продажи автомобилей снова снизились
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе в России было продано 145 545 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта – на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:13
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Помпео призвал Украину обновить нормандский формат
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео отметил, что США полагаются на стремление новых украинских властей обновить нормандский формат переговоров, а США активно помогают искать верные решения.
Вечерний курьер 04:38