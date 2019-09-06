Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

с чего всё началось

Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет». Об этом РБК рассказал представитель Instamart, партнера банка по этому проекту, и подтвердил представитель Сбербанка.

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