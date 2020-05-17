Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».

с чего всё началось

Сбербанк создал компанию ООО «Иммунотехнологии», которая займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник.

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

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