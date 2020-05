ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции, сообщает The Sun.

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.