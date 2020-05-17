Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Сбербанк создал компанию ООО «Иммунотехнологии», которая займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегистрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».
Фармацевтический вестник16 мая в 13:43

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Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19

Фармацевтический вестник16 мая в 13:43

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

URA.Ruвчера в 07:10

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию «Иммунотехнологии»

ТАССвчера в 06:43

Сбербанк создал компанию для производства и торговли лекарствами

Forbesвчера в 06:39

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Ведомостивчера в 06:35

СМИ узнали о компании Сбербанка для производства вакцины от коронавируса

РБКвчера в 05:39

Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 07:17
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Футбол

«Бавария» обыграла «Унион» благодаря голам Левандовски и Павара

Поединок 26-го тура состоялся в Берлине на арене «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершился победой гостей со счетом 2:0.«Бавария» открыла счет в матче на 40-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:27
Общество

ЕГЭ по базовой математике в 2020 году не состоится

Руководитель ФИПИ Оксана Решетникова заявила, что Единый госэкзамен по математике базового уровня в этом году проводиться не будет.
Живая Кубань вчера в 10:56
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Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
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Происшествия

В скорой помощи Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса

На третьей подстанции екатеринбургской скорой помощи зафиксировали массовое заражение SARS-CoV-2.
ИА Красная Весна 01:19
11
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 00:28
11
Экономика

Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц

Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Авто

До премьеры раскрыли обновленный седан Volkswagen Phideon

В Сети до официальной премьеры опубликовали серию снимков обновлённой версии Phideon от Volkswagen в кузове седан.
Car.ru вчера в 04:01
1
Общество

Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости 16 мая в 09:02
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Кино

Кинокритик спрогнозировал популярность комедий после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров.
Известия 01:34
Футбол

Дмитрий Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»

Буквально несколько часов назад Дмитрий Тарасов сообщил подписчикам, что снова уезжает в столицу Татарстана на тренировки.
StarHit.ru 01:06
Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
3,3K
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10
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Армия и оружие

Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО

ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.
Взгляд.ру 15 мая в 11:53
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Происшествия

Игрок cборной Англии арестован за нарушение самоизоляции

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции, сообщает The Sun.
Газета.Ru 01:31
1
Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Шоу-бизнес

Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети

Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
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Экономика

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру 16 мая в 15:54
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Российская газета 00:38
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Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
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Происшествия

СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам

Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:38
3
Шоу-бизнес

Полина Гагарина перетанцевала «Пухляша» под музыку Little Big

OvideO.ru 01:15
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru вчера в 05:10
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК вчера в 15:09
Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
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Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова отменила свадьбу с Антуаном Арно

Обо всем модель Наталья Водянова рассказала в интервью главному редактору журнала Vogue Марии Фёдоровой.
Gazeta.SPb вчера в 14:57
Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ вчера в 05:01
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Армия и оружие

В США испугались нового «морского монстра» из России

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:08
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