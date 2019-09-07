Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года. Об этом сообщил журналистам в субботу глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года

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