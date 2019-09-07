Экономика

ТАССТАСССбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года

Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года. Об этом сообщил журналистам в субботу глава Сбербанка Герман Греф.
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Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года

ТАСС02:26

Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru в ноябре–декабре

Коммерсантъ04:02

Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца года

News.ru02:56

Сбербанк и Mail.ru до конца года закроют сделку по созданию СП

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Сбербанк и Mail.ru Group намерены закрыть сделку по созданию новой доставки еды к концу года

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Греф назвал сроки закрытия сделки Сбербанка и Mail.ru Group о совместном бизнесе

DP.RU03:21

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:17, Вашингтон
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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