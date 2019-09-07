Экономика
ТАСССбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года. Об этом сообщил журналистам в субботу глава Сбербанка Герман Греф.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:17, Вашингтон
Политика
Меркель назвала обмен между Россией и Украиной добрым сигналом
В Совфеде рассказали, как это событие повлияет на отношения РФ и Украины Ранее "ПолитРоссия" рассказывала о том, что американский президент Дональд Трамп назвал большим шагом к миру обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
ПолитРоссия 10:34
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 06:48
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Авто
Volvo запатентовала дисплей на крыше
Согласно патенту, проекционный дисплей автомобиля находится не на лобовом стекле, а на крыше автомобиля.
SpeedMe 03:10
Кино
Звезда Marvel сыграет в новом фильме «Миссия невыполнима»
Какого персонажа сыграет звезда Marvel в новой "Миссии", пока не уточняется.
Life.ru 10:21
Политика
Джонсон не исключил нарушения закона для выхода из ЕС в срок
Премьер Британии Борис Джонсон не исключает, что для выхода из ЕС в срок, придется нарушить закон, сообщает Telegraph.
Народные новости 05:02
Общество
Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя
В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Севастополе
Пять человек пострадали в аварии в Севастополе, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Севастополю Ольга Ермоленко.
ТАСС 11:05
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Футболисты сборной России стали бородатыми
Twitter сборной России пририсовал игрокам бороды в честь соответствующего дня.
Soccer.ru 10:02
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Хоккей
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
РИА Новости 09:15
Футбол
«Спартак-2» крупно проиграл «Краснодару-2» в матче Олимп-ФНЛ
Московский клуб "Спартак-2" со счетом 0:3 на своем поле проиграл "Краснодару-2" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС 11:06
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Политика
Освобожденных украинских моряков привезли в военный госпиталь в Киеве
Как сообщает УНИАН, в главный военный госпиталь Киева привезли 24 моряков, которые участвовали в инциденте в Керченском проливе.
Московский Комсомолец 10:23
Футбол
Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в «Барселону»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что бывший капитан команды Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на пост спортивного директора.
Чемпионат 10:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала
Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.
РИА Новости 11:00
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Баскетбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44