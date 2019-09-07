Экономика
ТАСССбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года. Об этом сообщил журналистам в субботу глава Сбербанка Герман Греф.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:44, Вашингтон
Политика
Адвокат назвала условие освобождения украинских моряков
Москва освободила задержанных в Керченском проливе моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщила РБК адвокат одного из моряков Анастасия Саморукова.
РБК 05:04
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru 05 сентября в 15:14
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Футбол
Рэшфорд о расизме: «Ситуация скорее ухудшается»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался относительно расизма.
Sports.ru вчера в 15:08
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Происшествия
Одной из жертв пожара на яхте в Калифорнии стала бывшая москвичка
На борту судна, сгоревшего у берегов Калифорнии, была девушка, которая переехала в Штаты из Москвы.
Вести.Ru вчера в 18:39
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Наука
Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон
Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.
News.ru 05 сентября в 14:54
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
Зеленский официально анонсировал обмен пленными
Военное обозрение вчера в 14:51
Авто
Мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Заявлено, что под капотом внедорожника Cullinan Black Badge разместится 6,75-литровый бензиновый агрегат с турбинами на 600 л.с. Рулевой механизм также существенно модернизировался и получил более детальную настройку.
Rusargument 01:05
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
КП - Волгоград вчера в 08:35
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Avia.pro 05 сентября в 07:51
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
РБК 05 сентября в 20:20
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.
Газета.Ru 05:13
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Технологии
Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ
Электрические паромы позволят заменить устаревшие дизельные суда на экологичный транспорт, который требует вдвое меньше расходов на эксплуатацию.
Известия вчера в 17:02
Футбол
Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе
Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Здоровье
Испания намерена запретить иглоукалывание и гомеопатию
Испания планирует запретить альтернативную медицину в стране, в том числе иглоукалывание и гомеопатию из-за их вреда здоровью.
Газета.Ru 03:01
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34