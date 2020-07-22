Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

с чего всё началось

«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%.

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Футбол Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак» Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".

Футбол Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что ему жалко болельщиков «Крыльев Советов», которым в следующем сезоне предстоит переживать за свою команду в ФНЛ.

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 810

Путешествия Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 2,4K

Единоборства В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. 6

Футбол У двух футболистов ЦСКА подозревают коронавирус Два футболиста ЦСКА изолированы от остального состава и не примут участия в матче 30 тура российской премьер-лиги с "Тамбовом".

Кино «Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году «Профиль» писал ранее, что «Джокер» был номинирован за чрезмерную жестокость на антипремию «Золотая Малина», которую вручают за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. 6

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 684

Политика Американский сенатор раскритиковала действия Трампа во время пандемии Действия президента США Дональда Трампа во время пандемии коронавируса были раскритикованы сенатором от Демократической партии США Элизабет Уоррен.

Политика В очередной раз хабаровчане собрались на митинг в поддержку Фургала Жители Хабаровска уже двенадцатый день подряд не перестают протестовать против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала: на сегодняшней акции, традиционно проходящей в центре городе, пока что собрались около 100 человек, делится "МБХ медиа". 11

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 12

Авто Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged подготовлен к выпуску Всего девять месяцев понадобилось студии Callum Designs и швейцарской фирме R-Reforged на подготовку купе Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged к серийному производству.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 170