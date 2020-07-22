Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".

с чего всё началось

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

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