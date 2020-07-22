Экономика
ИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
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с чего всё началось
Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".Интерфаксвчера в 17:38
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Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
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Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
На кадрах видно, что мужчина спокойно вышел и встал возле автобуса. Однако сразу к нему никто из представителей полиции или СБУ не подошел.
Известия вчера в 18:14
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Здоровье
Госдума обсудит возможность госзаказа на отечественные лекарства
Необходимо обсудить с Минздравом и Минпромторгом возможность разработки и производства отечественных аналогов лекарств от редких заболеваний, заявил зампредседатель комитета госдумы по охране здоровья Леонид Огуль 20 июля, сообщает пресс-служба госдумы.
ИА Красная Весна 20 июля в 15:04
Экономика
Рынки акций АТР растут на новостях о вакцине от коронавируса
Настроения инвесторов поддерживаются целым рядом позитивных новостей, касающихся создания вакцины от коронавируса.
Финмаркет вчера в 02:32
Футбол
Балахнин не считает «Зенит» главным раздражителем для «Ростова»
Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч своего экс-клуба с «Зенитом» в рамках 30-го тура РПЛ.
ProstoProSport 02:14
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке заявил, что среди них дети и беременные
Вооруженный мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, заявил, что среди них - беременные и дети.
РЕН ТВ вчера в 06:39
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Очки Apple Glasses превратят в сенсорный экран любую поверхность
ИА Красная Весна 02:41
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Авто
Skoda представила новый родстер на базе хэтчбека Scala
Компания Skoda представила новый концепт-кар, разработанный студентами марки - он получил имя Slavia.
AutoNews вчера в 04:14
Авто
В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson
Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия вчера в 04:07
Общество
Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы
«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Экономика
На убыточные «Теплицы Белогорья» нашёлся покупатель
Уставной капитал созданного девять лет назад ООО «Теплицы Белогорья» составляет 27 млн рублей.
Бел.Ру 02:22
Происшествия
От коронавируса в Липецкой области умер 65-летний мужчина
В Липецкой области скончался 21-й пациент с подтвержденным коронавирусом.
Обозреватель Врн 02:20
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Общество
Суд США оставил в колонии не сделавшую домашнее задание школьницу
Окружной суд Окленда (штат Мичиган) отказался освободить 15-летнюю школьницу Грейс, которая попала в колонию для несовершеннолетних из-за невыполненного домашнего задания, сообщает 23 июля The New York Times.
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Опубликован рейтинг пяти лучших автомобилей для пенсионеров
RuNews24.ru 19 июля в 10:29
Происшествия
Саратовский полицейский отказался от взятки
Полицейский отказался принять взятку и пресек противоправные действия мужчины.
АиФ Саратов 01:46
Технологии
Искусственный интеллект поможет челябинским врачам выявлять COVID-19
Фото с сайта правительства Челябинской области В разработке используются технологии искусственного интеллекта, что позволяет анализировать снимки и помогает врачам распознавать на ранних стадиях изменения в легких, характерные для COVID-19, пневмонии, онкозаболеваний.
Вечерний Челябинск вчера в 09:13
Футбол
«Динамо» не будет вести переговоры с Ребровым
Владелец и руководитель клуба приняли решение изменить многолетней стратегии «Динамо» и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.
Metaratings вчера в 06:14
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
В Москве за сутки 1168 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:26
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета вчера в 04:09
Здоровье
Челябинцев будут лечить от коронавируса в перинатальном центре
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Общество
Жители курской деревни высадили картошку для Путина
Картофельное поле в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" Цитата из видео "Видеообращение к Президенту РФ В. В. Путину". vk.com / kukuevka_new Жители деревни высадили картошку в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" и сами вышли к грядкам с плакатами.
REGNUM вчера в 09:59
Происшествия
Ещё четыре пациента с коронавирусом умерли в Новосибирской области
За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 61-летний и 71-летний мужчины, а также женщины в возрасте 60 лет и 93 года.
REGNUM 00:59