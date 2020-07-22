Экономика
ИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
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с чего всё началось
Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".Интерфаксвчера в 17:38
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
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Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
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РИА Новости вчера в 19:05
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Испытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".
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Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
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Shraibikus News 01:16
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Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
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Экономика
Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»
Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах».
РБК вчера в 08:04
Происшествия
Пешеходы пострадали в ДТП возле метро «Люблино» в Москве
В столице в районе метро «Люблино» столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы.
РБК 06:47
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv 06:19
Политика
Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова
РИА Новости 08:00
Происшествия
Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову
Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Экономика сегодня 09:15
Шоу-бизнес
Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус
С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
Киноафиша России 05:41
Происшествия
Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней
Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах
Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
Политика
Дерипаска сравнил Путина с одним из величайших президентов США
Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил Владимира Путина с одним из величайших американских президентов Франклином Делано Рузвельтом, возглавившим США после Великой депрессии и руководившим страной в период Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:04
Транспорт
Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца
Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС 08:08
Армия и оружие
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны
Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ.
Известия 09:16
Общество
Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство
Lenta.ru 09:25
Политика
Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.
РИА Новости 06:17
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Корейская компания назвала главные преимущества нового внедорожника KIA Sorento четвертой генерации.
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Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Происшествия
На мать выпавшего с четвертого этажа мальчика из Подольска завели дело
На 21-летнюю жительницу Подольска, чей сын сорвался с четвертого этажа, пока она спала после ночного застолья, завели уголовное дело по факту оставления в опасности.
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