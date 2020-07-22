Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
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Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".
Интерфаксвчера в 17:38

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Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъвчера в 19:34

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новостивчера в 22:31

Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известиявчера в 18:33

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфаксвчера в 17:38
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
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Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
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Экс-игрока «Барселоны» обвиняют в сексуальных домогательствах

Газета.Ru 06:42
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Испытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".
Газета.Ru 08:08
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
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Политика

Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

Ведомости 07:44
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
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Общество

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
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Экономика

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах».
РБК вчера в 08:04
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Происшествия

Пешеходы пострадали в ДТП возле метро «Люблино» в Москве

В столице в районе метро «Люблино» столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы.
РБК 06:47
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
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Путешествия

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
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Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv 06:19
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Политика

Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова

РИА Новости 08:00
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Происшествия

Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову

Дело устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Экономика сегодня 09:15
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Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

РИА Новости 08:04
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Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус

С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
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Происшествия

Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней

Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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Общество

Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
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Дерипаска сравнил Путина с одним из величайших президентов США

Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил Владимира Путина с одним из величайших американских президентов Франклином Делано Рузвельтом, возглавившим США после Великой депрессии и руководившим страной в период Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:04
Транспорт

Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС 08:08
Армия и оружие

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны

Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ.
Известия 09:16
Общество

Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство

Lenta.ru 09:25
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Политика

Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.
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Kia рассказала о внедорожных возможностях нового Sorento

Корейская компания назвала главные преимущества нового внедорожника KIA Sorento четвертой генерации.
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В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Происшествия

На мать выпавшего с четвертого этажа мальчика из Подольска завели дело

На 21-летнюю жительницу Подольска, чей сын сорвался с четвертого этажа, пока она спала после ночного застолья, завели уголовное дело по факту оставления в опасности.
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