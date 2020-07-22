Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Следующим этапом реализации договоренностей станет выкуп «Яндексом» 45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. Предполагается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года.
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с чего всё началось

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфаксвчера в 17:38

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Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъвчера в 19:34

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новостивчера в 22:31

Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известиявчера в 18:33

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфаксвчера в 17:38
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Политика

Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

Ведомости 07:44
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии

ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости 08:47
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Экономика

Минстрой РФ выделит 400 млн руб. на реконструкцию ул. Строителей

Коммерсантъ Пермь 07:22
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Единоборства

Камил Гаджиев назвал Емельяненко фаворитом боя с Исмаиловым

Глава бойцовской лиги Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Александр Емельяненко фаворит в предстоящем бое с Магомедом Исмаиловым.
РИА Дагестан 08:34
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Общество

45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Воронежской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов сдали 45 выпускников.
Обозреватель Врн 08:28
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Политика

Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы

На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
24
Происшествия

Бывший заместитель Мединского заявил о проверке ФСБ хищений в Эрмитаже

Следствие полагает, что в 2015 году Пирумов, тогда замминистра культуры, и начальник департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа.
РБК 06:12
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Армия и оружие

ЧФ установил слежку за действиями НАТО на учениях Sea Breeze

Силы и средства Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединенных военно- морских сил (ОВМС) НАТО в Черном море, участвующих в учениях Sea Breeze – 2020, заявили в Национальном центре управления обороной России.
Взгляд.ру 08:41
Футбол

«Крылья Советов» вылетели в ФНЛ после решения «Химок» играть в РПЛ

Нева Спорт 07:30
Экономика

Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики

Ранее LIVE24 сообщало о том, что 40% россиян собираются копить на черный день.
Live24 04:41
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
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Политика

Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
РИА Новости 04:23
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
Piter.tv 08:46
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Футбол

ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для перелёта в Россию

Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время прибудет в расположение московского клуба.
Нева Спорт 02:12
Политика

Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
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Происшествия

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

РИА Новости 08:04
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Происшествия

Росздравнадзор снова разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ.
REGNUM 06:22
9
Наука

В Британии для сейфов и замков создали неразрезаемый материал

МТВ онлайн 06:43
90
Происшествия

В Харькове полиция выехала на проверку сообщения о захвате заложников

Глава киевского отдела полиции Сергей Пономарев, который выехал вместе с оперативной группой по адресу, указанному в поступившем в полицию сообщении, заявил, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.
ИА Красная Весна 07:27
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Путешествия

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
13
Транспорт

Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС 08:08
Происшествия

Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая полковника Захарченко

Дело артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, рассмотрит судья Елена Абрамова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 08:36
Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
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Общество

Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica

Информацию об аресте РБК подтвердил представитель фирмы «Первое решение», владеющей брендом «Бабушка Агафья» и «дочкой» Natura Siberica.
РБК 07:24
24
Политика

Мишустин объяснил смысл олигархов в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил смысл олигархов в стране, а также заявил, что рад, если в РФ кто-то богатеет.
9111.ru 08:22
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Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова снялась в бикини у бассейна Аллы Пугачевой

Молодая жена Никиты Преснякова опубликовала в своем сторис кадры, сделанные в бассейне, что располагается в замке Пугачевой и Галкина.
Bimru.ru 05:05
Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
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Политика

Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак

«Послы сегодня согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», — сказал источник ТАСС.
REGNUM 06:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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