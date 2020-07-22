Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".
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с чего всё началось

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфаксвчера в 17:38

Подробнее о событии

Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъвчера в 19:34

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новостивчера в 22:31

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известиявчера в 18:33

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфаксвчера в 17:38
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Футбол

«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ

Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
Космос

Solar Orbiter передает первые сделанные им снимки Солнца

Запущен он был 9 февраля, 2020 года. Космический аппарат завершил свой первый близкий подход к Солнцу в середине июня.
AstroNews.ru 19 июля в 11:50
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
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Политика

Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru 10:13
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
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Кино

HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»

Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19
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Политика

Дума окончательно приняла закон об отчуждении территории России

Государственная дума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о признании экстремизмом отчуждение части территории Российской Федерации.
Вести.Ru 08:14
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Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

REGNUM 08:29
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Футбол

В Украине разрешили пускать на стадионы болельщиков

Сообщается, что заполняемость стадионов будет составлять не более 25%, а болельщики должны соблюдать дистанцию и все меры карантинного режима.
Bookmaker-ratings.ru 10:02
Происшествия

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

РБК 06:17
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Происшествия

Суд отменил арест обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским

Газета.Ru 10:06
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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
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Здоровье

В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

Суд арестовал бренды Natura Siberica

BFM.ru 08:50
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Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
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Экономика

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА).
Коммерсантъ 09:42
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Экономика

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 10:06
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Общество

Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене

Газета.Ru 10:04
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Футбол

Комличенко: больше всего из академии запомнилось, как Галицкий тушил пожар

Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему больше всего запомнилось за те годы, что он провёл в академии «Краснодара».
Чемпионат 09:35
Общество

Первую хрущевку снесли в Петербурге по программе реновации

Сегодня, 22 июля, в Санкт-Петербурге начали снос первой хрущевке на 2-й Комсомольской улице в рамках программы «Развитие застроенных территорий».
АБН 09:38
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Общество

Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
РИА Новости 05:41
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Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
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Футбол

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛ

В заключительном, тридцатом туре РПЛ общедоступный «Матч» 22 июля покажет перекличку семи игр (встреча «Крылья Советов» - «Сочи» не состоится из-за выспышки коронавируса в команде гостей).
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Футбол

«Ман Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:00 по московскому времени.
Sports.ru 09:30
Политика

Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства

Выступая с первым отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы, премьер Михаил Мишустин сформулировал главную цель работы кабинета министров.
РБК 03:23
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