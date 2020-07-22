Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

с чего всё началось

Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 807

Футбол «Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.

Космос Solar Orbiter передает первые сделанные им снимки Солнца Запущен он был 9 февраля, 2020 года. Космический аппарат завершил свой первый близкий подход к Солнцу в середине июня. 20

Политика Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.

Кино HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов» Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена. 10

Политика Дума окончательно приняла закон об отчуждении территории России Государственная дума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о признании экстремизмом отчуждение части территории Российской Федерации. 75

Футбол В Украине разрешили пускать на стадионы болельщиков Сообщается, что заполняемость стадионов будет составлять не более 25%, а болельщики должны соблюдать дистанцию и все меры карантинного режима.

Здоровье В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». 126

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 169

Футбол Комличенко: больше всего из академии запомнилось, как Галицкий тушил пожар Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что ему больше всего запомнилось за те годы, что он провёл в академии «Краснодара».

Футбол Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛ В заключительном, тридцатом туре РПЛ общедоступный «Матч» 22 июля покажет перекличку семи игр (встреча «Крылья Советов» - «Сочи» не состоится из-за выспышки коронавируса в команде гостей).