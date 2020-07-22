Экономика
ИзвестияСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Следующим этапом реализации договоренностей станет выкуп «Яндексом» 45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. Предполагается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года.
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Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Авто
Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ
Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку.
Обозреватель Врн 12:48
Происшествия
За пожар в общежитии Сахалинской ГРЭС осужден руководитель структуры «Мосэнерго»
Суд установил, 25 апреля 2019 года подсудимый в нарушение установленных требований не обеспечил соблюдение пожарной безопасности в быстровозводимом модульном общежитии №7 вахтового поселка, располагавшегося на строительной площадке Сахалинской ГРЭС-2, что привело к гибели 3 лиц и причинению тяжкого вреда здоровью еще одного человека.
Сахалин.Инфо 17:14
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Космос
«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад
Изучая «свежие» лунные кратеры, диаметр которых близок к 20 км, исследователи обратили внимание, что 8 из 59 подобных объектов на поверхности естественного спутника Земли образовались практически одновременно, и произошло это около 800 млн лет назад.
ИА Красная Весна 15:20
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Армия и оружие
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:41
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский исполнитель Канье Омари Уэст рассказал историю о том, как он со своей супругой Кардашьян обсуждал вопрос аборта их первого ребенка.
CT news вчера в 13:57
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Общество
Законопроект об индексации всех пенсий в России внесен в Госдуму
Москва, 21 июля 2020, 11:27 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».
REGNUM 04:27
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
BFM.ru 12:21
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Происшествия
В Охе двое мужчин применили насилие в отношении молодого мужчины
Находясь в алкогольном опьянении, мужчины угрозами насилия совершили с мужчиной "иные действия сексуального характера".
Piter.tv 07:15
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru вчера в 00:55
Политика
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости 08:01
Политика
В Германии готовы ответить США на санкции против «Северного потока - 2»
В Восточном комитете германской экономики (OAOEV) призывают принять ответные шаги против Вашингтона, который расширяет санкции в отношении "Северного потока - 2". Глава OAOEV Михаэль Хармс пояснил медиагруппе Funke, что по этому вопросу прорабатываются конкретные действия.
Московский Комсомолец 19:35
Единоборства
Тайсон может провести бой с Роем Джонсом
CT news 15:20
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru 15:20
Экономика
Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР.
BFM.ru 16:43
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30