Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

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Следующим этапом реализации договоренностей станет выкуп «Яндексом» 45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. Предполагается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года.
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Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

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