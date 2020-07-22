Экономика
ИзвестияСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс». Согласно данным базы «СПАРК», во вторник, 21 июля, доля, равная 25%, перешла от «Яндекса» подведомственной компании Сбербанка ООО «Цифровые активы».
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".Интерфаксвчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» поделился удаленной сценой с Джокером
Режиссер Дэвид Эйр продолжает дразнить своих поклонников подробностями работы над «Отрядом самоубийц», поддерживая популярность идеи о режиссерской версии этого фильма.
Popcornnews.ru вчера в 08:00
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»
Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса «Евро-6» начнется на заводе «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах в ноябре 2020 года.
Автоновости дня вчера в 15:05
Политика
Соловьев назвал ошибкой решение Зеленского по ситуации в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который захватил заложников в Луцке.
Телеканал 360° 00:33
Экономика
Исследование: Россия весной увеличила экспорт сахара в 4,5 раза
Экспорт сахара из России за период "карантинной весны" (март-май 2020 года) вырос в 4,5 раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном – в шесть раз, показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:34
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество
Врач объяснила, правда ли, что темные родинки самые опасные
Дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Светлана Донецкая рассказала о частых заблуждениях по поводу «опасных» родинок на теле.
Medical Note 00:43
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40
Космос
NASA хочет доставить на Марс имена 11 млн жителей Земли
Новейший ровер доставит на Марс имена 11 млн жителей Земли.
Дни24 вчера в 01:13
Политика
Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
Здоровье
Специалисты порекомендовали простой продукт для похудения
U74.Ru вчера в 00:40
Футбол
«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро
По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Спорт-Экспресс вчера в 02:16
Общество
Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса
Ультрафиолет и высокая температура помогают быстрее убить коронавирус на поверхностях.
Газета.Ru 00:16
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Футбол
«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ 20 июля в 09:36
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:23
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Российский лидер Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни жителей государства до 78 лет.
Комсомольская правда вчера в 15:59
Футбол
Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Астон Виллы»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел прокомментировал поражение своей команды от "Астон Виллы" в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
РИА Новости 01:04
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 20 июля в 12:05