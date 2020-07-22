Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".

с чего всё началось

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс». Согласно данным базы «СПАРК», во вторник, 21 июля, доля, равная 25%, перешла от «Яндекса» подведомственной компании Сбербанка ООО «Цифровые активы».

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

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