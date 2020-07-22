Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
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Самому Сбербанку принадлежит 75% "Яндекс.Денег". Сбербанк и "Яндекс" в конце июня объявили о разделе совместных активов. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс17:38
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