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РИА Новости
РИА Новости

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

Самому Сбербанку принадлежит 75% "Яндекс.Денег". Сбербанк и "Яндекс" в конце июня объявили о разделе совместных активов. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс17:38
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РБК

Аветисян выкупит у «Восточного» вызвавшие вопросы ЦБ активы за ₽1,6 млрд

РБК05:33
ТАСС

Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11
Известия

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известия18:33
РИА Новости

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новости22:31
Коммерсантъ

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъ19:34
Эхо Москвы

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35
Интерфакс

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфакс17:38
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В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры

Как отметили в ЦОС ФСБ, во время задержания и 12 обысков, проведенных в жилищах подозреваемых и на торговых площадках в Москве, было обнаружено и изъято более 100 кг браконьерской продукции - предположительно черной икры осетровых пород, а также 2,7 млн рублей выручки от продажи икры.
В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры
Российская газета05:03
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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
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«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».
Vprognoze.ru19 июля в 18:43
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