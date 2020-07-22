Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

Самому Сбербанку принадлежит 75% "Яндекс.Денег". Сбербанк и "Яндекс" в конце июня объявили о разделе совместных активов. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей.