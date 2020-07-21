Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
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Следующим этапом реализации договоренностей станет выкуп «Яндексом» 45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. Предполагается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".
Интерфакс17:38
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