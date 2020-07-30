Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год

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Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.
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