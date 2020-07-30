Экономика
ИнтерфаксСбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год
Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.
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Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
Вылететь на самые популярные курорты Турции россияне смогут с 10 августа.
Коммерсантъ 05:39
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
ГЛАС.RU 00:39
Происшествия
Адвокат раскрыл возможный срок завершения суда над Ефремовым
Rambler News Service 10:10
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Футбол
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
Российская газета 13:20
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Здоровье
Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru 28 июля в 10:06
Политика
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.
РИА Новости 14:33
Гаджеты
Sapphire выпустила сравнительно доступную Radeon RX 5700 XT Pulse BE
Что интересно, в отличие от вышедшей ранее Radeon RX 5600 XT Pulse BE, компания Sapphire сохранила оригинальные размеры Radeon RX 5700 XT Pulse у модели BE.
3DNews 09:13
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
Киберспорт
Hyper Scape запустят на консолях вместе с 1 сезоном уже 11 августа
Ubisoft готовится запустить свою королевскую битву на консолях — это случится 11 августа вместе со стартом дебютного сезона.
Игромания.ру 12:11
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
RT на русском 09:06
Политика
Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 12:29
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv вчера в 01:24
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:32
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Игры
Теперь GeForce NOW может синхронизироваться с библиотекой Steam
NVIDIA обновила приложение GeForce NOW, которое теперь поддерживает одну из самых востребованных функций — синхронизацию с библиотекой Steam.
Игромания.ру 12:58