Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.

с чего всё началось

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности. По его словам, «никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными».

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Космос Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.

Политика США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Политика Владимир Путин выступит со вторым обращением к россиянам В четверг после 16:00 по московскому времени президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, передает ТАСС.

Политика Опрос: рейтинг Зеленского продолжает снижаться Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц снизился на два процентных пункта.

Энергетика Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus.

Происшествия Ульяновскую компанию подозревают в хищении у дольщиков 72 млн рублей Ульяновск, 2 апреля 2020, 11:09 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства, размер ущерба превышает 72 млн рублей.

Происшествия Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Общество Москва признана в РФ самым комфортным городом для жизни Москва признана самым комфортным городом для жизни среди городов-миллионников в России, она набрала 283 балла в индексе качества городской среды в 2019 году, который рассчитан Минстроем РФ и компанией "Дом.РФ", говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Экономика Володин предложил МЭР выдавать гранты производящим маски Москва, 2 апреля 2020, 10:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оказать грантовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, занявшимся производством медицинских масок и дезинфицирующих средств.

Общество Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.

Здоровье Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал заболевшим детям делать дыхательную гимнастику и правильно питаться.

Наука Древние тропические леса нашли в Антарктиде Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.

Экономика Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них.

Авто Автопилоты могут спровоцировать пьянство Обработав результаты, исследователи сделали вывод - несмотря на то, что автономные автомобили могут снизить пьянство за рулём, они будут способствовать более активному употреблению алкоголя в целом.

Кино Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.