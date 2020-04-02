Коронавирус
ИзвестияСбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк. «Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.
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с чего всё началось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.РИА Новости01:47
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В России родился первый ребенок с коронавирусом
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Моча пригодится для строительства баз на Луне
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Премьера российского фантастического фильма «Спутник» пройдёт онлайн
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Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим сербским коллегой Александром Вучичем меры по борьбе с коронавирусом в обеих странах.
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