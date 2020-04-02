Коронавирус

ИзвестияИзвестияСбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк. «Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.
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с чего всё началось

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
РИА Новости01:47

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Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
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Политика

Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы

REGNUM вчера в 06:12
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Энергетика

Белоруссия в апреле получит 2 миллиона тонн российской нефти

2 миллиона тонн российской нефти будут поставлены "по цене около $4 за баррель", заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас, при этом Белоруссия продолжит покупать нефть из других стран.
Вести.Ru 04:26
Общество

Пенсии в России проиндексировали на 6,1%

Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Время Н 04:44
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
Гаджеты

Ноутбучные процессоры Intel перешагнули барьер в 5 ГГц

Некоторые 6- и 8-ядерные чипы Core i7 из новой линейки (и, разумеется, модели с индексом i9) способны работать на частоте, превышающей 5 ГГц, однако техпроцесс, по которому они произведены, старый - 14 нм, архитектура - Comet Lake.
Вести.Ru 04:39
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Павел Прилучный вернулся к семье

Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Территория новостей вчера в 12:24
Здоровье

В ФМБА спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на следующую неделю, заявил замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин.
Интерфакс 06:21
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Общество

Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19.
RT на русском 05:13
Общество

В России начали вводить QR-коды для контроля режима изоляции

В Нижегородской области ввели оформление заявок, с помощью которых жители смогут покинуть место проживания или переехать, — подтвердить их можно будет с помощью QR-кода.
Lenta.ru 06:21
Футбол

«Спартак» проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу

Пока российский футбол до 31 мая находится на "самоизоляции" из-за пандемии коронавируса, игроки московских "Спартака" и ЦСКА решили выявить сильнейшего в виртуальной реальности.
Российская газета вчера в 15:54
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Происшествия

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.
Москва 24 31 марта в 03:53
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Культура

От коронавируса умер американский музыкант Адам Шлезингер

МР7.ру 02:17
Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми

Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Don24 00:57
Политика

Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.
РИА Новости 05:24
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 04:47
Общество

В Саратовской области начнут выдавать электронные спецпропуска

В Саратовской области спецпропуска начнут выдавать в электронном виде. Поручение было дано губернатором Валерием Радаевым.
Версия-Саратов 05:36
Происшествия

В Ярославле лишили прав водителя, не пропускавшего скорую с ребенком

Ярославский водитель, который во дворе не давал проехать скорой помощи с плачущим грудным ребенком, лишен на три месяца правом управлять автомобилем, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
РИА Новости 06:12
Происшествия

Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Известия вчера в 10:52
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