Коронавирус
ИзвестияСбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк. «Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.
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с чего всё началось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.РИА Новости01:47
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Политика
Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Энергетика
Белоруссия в апреле получит 2 миллиона тонн российской нефти
2 миллиона тонн российской нефти будут поставлены "по цене около $4 за баррель", заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас, при этом Белоруссия продолжит покупать нефть из других стран.
Общество
Пенсии в России проиндексировали на 6,1%
Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Ноутбучные процессоры Intel перешагнули барьер в 5 ГГц
Некоторые 6- и 8-ядерные чипы Core i7 из новой линейки (и, разумеется, модели с индексом i9) способны работать на частоте, превышающей 5 ГГц, однако техпроцесс, по которому они произведены, старый - 14 нм, архитектура - Comet Lake.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Шоу-бизнес
Павел Прилучный вернулся к семье
Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Здоровье
В ФМБА спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на следующую неделю, заявил замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Общество
Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом
В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19.
Общество
В России начали вводить QR-коды для контроля режима изоляции
В Нижегородской области ввели оформление заявок, с помощью которых жители смогут покинуть место проживания или переехать, — подтвердить их можно будет с помощью QR-кода.
Футбол
«Спартак» проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу
Пока российский футбол до 31 мая находится на "самоизоляции" из-за пандемии коронавируса, игроки московских "Спартака" и ЦСКА решили выявить сильнейшего в виртуальной реальности.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Происшествия
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Здоровье
32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми
Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Политика
Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Общество
В Саратовской области начнут выдавать электронные спецпропуска
В Саратовской области спецпропуска начнут выдавать в электронном виде. Поручение было дано губернатором Валерием Радаевым.
Происшествия
В Ярославле лишили прав водителя, не пропускавшего скорую с ребенком
Ярославский водитель, который во дворе не давал проехать скорой помощи с плачущим грудным ребенком, лишен на три месяца правом управлять автомобилем, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Происшествия
Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом
В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.