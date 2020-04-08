Коронавирус
ВедомостиСбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4%), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2% год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.
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с чего всё началось
«Вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории "Винные магазины" (+31% год к году), причем без характерной внутринедельной сезонности»,— сообщается в пресс-релизе Сбербанка.Коммерсантъ09:03
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Культура
На «Афише» пройдет трансляция моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина»
На «Афише» 9 апреля, в 12.00, пройдет премьера трансляции моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина».
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
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Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
Джеймстаунский фонд признан в России нежелательной организацией
Деятельность американской организации «Джеймстаунский фонд» (The Jamestown Foundation) была признана нежелательной на территории России.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Власти Украины приняли решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Общество
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости
"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Кино
В Сети опубликовали отрывок из финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»
Гаджеты
Названы самые безопасные новые смартфоны в России
Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Общество
Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска
Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Армия и оружие
США развернули системы ЗРК Patriot в Ираке
США после ракетных атак в со стороны Ирана развернули в Айн-аль-Асаде и на американской базе в Ираке свои системы противоракетной обороны Patriot, которые уже показали полную неэффективность при отражении воздушного нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Общество
Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.