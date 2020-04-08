Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4%), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2% год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.
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с чего всё началось
«Вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории "Винные магазины" (+31% год к году), причем без характерной внутринедельной сезонности»,— сообщается в пресс-релизе
 Сбербанка.
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Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости

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Российская газета вчера в 09:29
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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
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В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса

Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Южный Федеральный 05:47
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