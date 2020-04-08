Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4%), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2% год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.
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Россиян перестала интересовать одежда

Lenta.ru09:57

Сбербанк зафиксировал рост трат россиян в винных магазинах вторую неделю подряд

Forbes06:50

Россияне стали меньше тратить, но расходы на алкоголь увеличили на треть

Фонтанка.Ру08:11

Высокий спрос россиян на алкоголь сохраняется вторую неделю подряд

Коммерсантъ09:03

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

Ведомости05:48

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

РБК05:37

Расходы россиян на товары и услуги за минувшую неделю упали на 22,9%

Finam.Ru04:44
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Профиль вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Лещенко признался, что нарушил карантин из-за Малахова

Народный артист РСФСР рассказал, что нарушил карантинный режим после поездки в Соединенные Штаты не по собственной воле.
Аргументы недели 02:20
Общество

Путин поручил упростить получение пособия по безработице

8 апреля в ходе селекторного совещания с губернаторами президент России Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке.
Ivbg.ru 09:11
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Наука

В Индийском океане обнаружили гигантскую сифонофору

Гигантскую 47-метровую сифонофору, плавающую в водах Индийского океана, сняли на видео (смотрите ролик ниже) участники исследовательской экспедиции, которую проводит институт Schmidt Ocean Institute.
Planet Today 03:36
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН вчера в 09:39
Космос

Онлайн-путешествие в космос подготовят в «Дружбе»

Сотрудники Культурного центра «Дружба» 12 апреля проведут онлайн-программу «Путешествие в космос».
Южные горизонты 06 апреля в 06:22
Авто

Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня вчера в 04:55
Политика

Песков назвал абсурдом идею о возвращении Крыма Украине

Ранее, как писал NEWS.ru, бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и вернуть Крым.
News.ru 05:53
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Политика

ЕК рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза (ЕС) продлить ограничения на поездки до 15 мая.
Известия 11:28
Армия и оружие

В Грузии стартовали военно-морские учения кораблей НАТО

Piter.tv 05:33
Политика

Путин заявил, что экономику в регионах останавливать нельзя

"Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах", - сказал российский лидер.
Газета.Ru 08:59
Политика

Путин поручил губернаторам составить планы по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обязал губернаторов отчитаться перед правительством и Госсоветом по конкретным мерам борьбы с коронавирусом.
Экономика сегодня 11:16
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru 06 апреля в 12:55
Общество

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения

Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 09:35
Общество

Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме.
Газета.Ru 10:57
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из РФ

"8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:28
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из мощнейших в мире пушек

Модернизация одного из мощнейших в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена в России.
Профиль вчера в 04:00
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно

Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Общество

Российским судам продлили ограничения до конца апреля

Верховный суд России продлил действия ограничений в режиме работы российских судов из-за коронавируса до 30 апреля.
Коммерсантъ 06:40
Наука

Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa вчера в 13:30
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