Коронавирус
ВедомостиСбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4%), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2% год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.
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Наука
Раскрыто влияние коронавируса на сердце
Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения
Владимир Путин назвал новые меры по поддержке пострадавших от кризиса граждан и бизнеса.
Общество
Губернатор внес изменения в постановление о самоизоляции
Во вторник, 7 апреля, губернатором Самарской области были утверждены изменения в постановление о режиме повышенной готовности, который введен в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Школы могут досрочно завершить учебный год
Школы в регионах могут досрочно завершить учебный год для 1-8 классов по итогам законченных четвертей и с учетом всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми
Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Авто
Российский авторынок в марте вырос на 4%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Происшествия
В Оренбуржье за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Оренбуржье за сутки выявили 19 человек с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Технологии
Sony представила джойстик DualSense для Playstation 5
Сегодня компания Sony представила новый беспроводной контроллер для недавно вышедшей консоли Playstation 5. Модель получила свежий дизайн и выглядит весьма современно для 2020 года.
Здоровье
Минздрав попросил россиян отложить плановые обращения к врачам
Министерство здравоохранения призывает россиян воздержаться от походов к врачам в случае, если обращение за медпомощью может быть отложено.
Общество
В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Политика
Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели будут определяющими в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Политика
В Италии создали петицию против российских медиков
На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Технологии
О новом виде мошенничества с банковскими картами предупредили россиян
О новом виде мошенничества с банковскими картами сообщают «РИА Новости», ссылаясь на аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Футбол
Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро
Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости футболистов, обновил ценники игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).
Общество
В Роструде объяснили порядок начисления зарплат с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, а не повышенную. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Политика
Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой войне
Сейм Литвы принял резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", предложенную министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».