Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4%), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2% год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.
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Сбербанк зафиксировал рост трат россиян в винных магазинах вторую неделю подряд

Forbes06:50

Высокий спрос россиян на алкоголь сохраняется вторую неделю подряд

Коммерсантъ09:03

Россияне стали меньше тратить, но расходы на алкоголь увеличили на треть

Фонтанка.Ру08:11

Россиян перестала интересовать одежда

Lenta.ru09:57

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

Ведомости05:48

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

РБК05:37

Расходы россиян на товары и услуги за минувшую неделю упали на 22,9%

Finam.Ru04:44
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Наука

Раскрыто влияние коронавируса на сердце

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Lenta.ru 09:30
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Общество

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения

Владимир Путин назвал новые меры по поддержке пострадавших от кризиса граждан и бизнеса.
Forbes 09:05
Общество

Губернатор внес изменения в постановление о самоизоляции

Во вторник, 7 апреля, губернатором Самарской области были утверждены изменения в постановление о режиме повышенной готовности, который введен в связи с пандемией коронавируса.
ГТРК Самара 05:32
Общество

Школы могут досрочно завершить учебный год

Школы в регионах могут досрочно завершить учебный год для 1-8 классов по итогам законченных четвертей и с учетом всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Общество

Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми

Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Национальная служба новостей вчера в 12:51
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Авто

Российский авторынок в марте вырос на 4%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня 07:30
Происшествия

В Оренбуржье за сутки выявили 19 случаев коронавируса

В Оренбуржье за сутки выявили 19 человек с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Телеканал UTV 08:46
Здоровье

В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса

Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Южный Федеральный 05:47
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Технологии

Sony представила джойстик DualSense для Playstation 5

Сегодня компания Sony представила новый беспроводной контроллер для недавно вышедшей консоли Playstation 5. Модель получила свежий дизайн и выглядит весьма современно для 2020 года.
ITZine.ru 07:06
Здоровье

Минздрав попросил россиян отложить плановые обращения к врачам

Министерство здравоохранения призывает россиян воздержаться от походов к врачам в случае, если обращение за медпомощью может быть отложено.
DP.RU 07:43
Футбол

«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Ндомбеле в парке

Metaratings 06:44
Общество

В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:10
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Деловое.ТВ вчера в 12:42
Политика

Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели будут определяющими в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 09:05
Политика

В Италии создали петицию против российских медиков

На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Национальная служба новостей 10:02
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле.
Ведомости 10:08
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Технологии

О новом виде мошенничества с банковскими картами предупредили россиян

О новом виде мошенничества с банковскими картами сообщают «РИА Новости», ссылаясь на аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Газета DAILY вчера в 11:18
Футбол

Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости футболистов, обновил ценники игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).
Piter.tv 09:02
Общество

В Роструде объяснили порядок начисления зарплат с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, а не повышенную. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Pro Город Рязань вчера в 07:42
Политика

Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой войне

Сейм Литвы принял резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", предложенную министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.
Sputnik Литва 01:50
Происшествия

Мэр Арзамаса объяснил погоню врачей в «чумных» костюмах за мужчиной

РИА Новости 10:12
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
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