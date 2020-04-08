Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4%), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2% год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.

Наука Раскрыто влияние коронавируса на сердце Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.

Общество Губернатор внес изменения в постановление о самоизоляции Во вторник, 7 апреля, губернатором Самарской области были утверждены изменения в постановление о режиме повышенной готовности, который введен в связи с пандемией коронавируса.

Общество Школы могут досрочно завершить учебный год Школы в регионах могут досрочно завершить учебный год для 1-8 классов по итогам законченных четвертей и с учетом всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате, сообщили в Минпросвещения.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Общество Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.

Авто Российский авторынок в марте вырос на 4% Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.

Здоровье В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Технологии Sony представила джойстик DualSense для Playstation 5 Сегодня компания Sony представила новый беспроводной контроллер для недавно вышедшей консоли Playstation 5. Модель получила свежий дизайн и выглядит весьма современно для 2020 года.

Здоровье Минздрав попросил россиян отложить плановые обращения к врачам Министерство здравоохранения призывает россиян воздержаться от походов к врачам в случае, если обращение за медпомощью может быть отложено.

Общество В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика В Италии создали петицию против российских медиков На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.