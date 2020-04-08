Коронавирус
ВедомостиСбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные». Почти настолько же ниже этот показатель относительно сопоставимой недели 2019 г. (-23,3%).
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с чего всё началось
«Вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории "Винные магазины" (+31% год к году), причем без характерной внутринедельной сезонности»,— сообщается в пресс-релизе Сбербанка.Коммерсантъвчера в 09:03
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч
За прошедшие сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения увеличилось до 10131, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
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В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
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Здоровье
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Общество
Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медработникам
Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских специалистов, работающих с коронавирусной инфекцией.
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
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Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию
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Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»
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Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз
Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Общество
Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек
Общество
В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
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Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Здоровье
Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса
8 апреля во Владимирской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
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Китайские интернет-магазины предлагают скидки на iPhone 11
REUTERS / Aly Song Например, популярный интернет-магазин Suning предлагает 64-гигабайт версию iPhone 11 за 4999 юаней ($707,54), что на 500 юаней ниже цены, указанной на официальном веб-сайте Apple в Китае.
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Происшествия
В Москве мужчина сжег четыре автомобиля на северо-востоке столицы
Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в поджоге четырех автомобилей на северо-востоке города, сообщает столичный главк МВД.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.