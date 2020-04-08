Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные». Почти настолько же ниже этот показатель относительно сопоставимой недели 2019 г. (-23,3%).
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с чего всё началось
«Вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории "Винные магазины" (+31% год к году), причем без характерной внутринедельной сезонности»,— сообщается в пресс-релизе
 Сбербанка.
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Расходы россиян на товары и услуги за минувшую неделю упали на 22,9%

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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч

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В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
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Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
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В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
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Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»

Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Уфа1.ру 04:10
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости вчера в 01:47
Общество

Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских специалистов, работающих с коронавирусной инфекцией.
Medvestnik.ru вчера в 10:06
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

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Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
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Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
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Энергетика

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM вчера в 13:42
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День 01:06
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
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При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

РИА Новости вчера в 23:46
Общество

В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Общество

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Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
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Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса

8 апреля во Владимирской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Довод вчера в 04:51
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
RT на русском 02:31
Гаджеты

Китайские интернет-магазины предлагают скидки на iPhone 11

REUTERS / Aly Song Например, популярный интернет-магазин Suning предлагает 64-гигабайт версию iPhone 11 за 4999 юаней ($707,54), что на 500 юаней ниже цены, указанной на официальном веб-сайте Apple в Китае.
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Общество

У 35 жителей Вологодской области подтвердился коронавирус

Число заболевших в области достигло 35 человек. Диагноз подозревают ещё у семи череповчан и трёх вологжан.
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Происшествия

В Москве мужчина сжег четыре автомобиля на северо-востоке столицы

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в поджоге четырех автомобилей на северо-востоке города, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 04:31
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
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