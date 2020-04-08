с чего всё началось

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные». Почти настолько же ниже этот показатель относительно сопоставимой недели 2019 г. (-23,3%).

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч За прошедшие сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения увеличилось до 10131, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Финансы Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.

Общество Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Общество Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медработникам Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских специалистов, работающих с коронавирусной инфекцией.

Общество Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.

Здоровье Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.

Общество Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.

Происшествия В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.

Гаджеты Китайские интернет-магазины предлагают скидки на iPhone 11 REUTERS / Aly Song Например, популярный интернет-магазин Suning предлагает 64-гигабайт версию iPhone 11 за 4999 юаней ($707,54), что на 500 юаней ниже цены, указанной на официальном веб-сайте Apple в Китае.

Общество У 35 жителей Вологодской области подтвердился коронавирус Число заболевших в области достигло 35 человек. Диагноз подозревают ещё у семи череповчан и трёх вологжан.