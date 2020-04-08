Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4%), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2% год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны.
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Россияне стали меньше тратить, но расходы на алкоголь увеличили на треть

Фонтанка.Ру08:11

Россияне больше тратят на выпивку вторую неделю подряд

Национальная служба новостей08:07

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

РБК05:37

Сбербанк зафиксировал рост трат россиян в винных магазинах вторую неделю подряд

Forbes06:50

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

Ведомости05:48

Сбербанк выявил падение трат россиян на ряд товаров и услуг почти до нуля

Rambler News Service07:27

Расходы россиян на товары и услуги за минувшую неделю упали на 22,9%

Finam.Ru04:44
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Политика

Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
RT на русском 08:20
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Шоу-бизнес

Лещенко заявил, что Малахов принудил его к нарушению самоизоляции

Экономика сегодня 04:40
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08:42
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Общество

Верховный суд уточнил правила карантина для судов

Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела.
Ведомости 08:42
Авто

В марте в России выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Движок 08:08
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

ЧП произошло в селе Филинское Вачского района области. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома.
Lenta.ru вчера в 18:09
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Коммерсантъ вчера в 09:42
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Общество

Россиянам могут ограничить вход в продуктовые магазины

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подготовила и согласовала в правительстве соответствующие рекомендации по ограничению входа в продуктовые магазины россиян, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
Вестник Кавказа 01:07
Общество

Названы яркие симптомы коронавируса

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.
ФАН 07:47
Общество

Коми включили в число регионов со средним уровнем изоляции

Еще 33 региона попали в группу со средним индексом вирусного суверенитета.
ИА БНК 06:30
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 12:27
Игры

В PS Store началась предзагрузка Final Fantasy VII Remake

В PlayStation Store открылась возможность загрузить ремейк Final Fantasy VII. Для игры потребуется 100 ГБ свободного места на жестком диске.
CyberSport.ru 06 апреля в 10:19
Космос

Получены первые детальные снимки самого мощного явления во Вселенной

Международная группа астрономов впервые сумела получить высокоточные снимки джета - самого мощного явления во Вселенной, возникающего при столкновении двух галактик.
Российская газета 08:20
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Британии Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Деловое.ТВ вчера в 05:13
Экономика

Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика

В ВОЗ ответили на угрозу Трампа приостановить финансирование

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
Газета.Ru 08:31
Общество

Киссинджер: пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.
Актуальные комментарии вчера в 04:39
Футбол

Федун вошёл в топ-20 богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в рейтинге 20-ю строчку, его состояние оценивается в 6,4 млрд долларов.
Metaratings 01:02
Общество

Минтранс назвал цены для возвращающихся на родину россиян

Россияне смогут бесплатно вернуться на родину вывозными рейсами только в том случае, если у них есть неиспользованный билет российской авиакомпании, сообщается на сайте Минтранса.
Полит.ру 03:07
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня вчера в 04:55
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Экономика

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:11
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