Экономика

РБКРБКСбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъ06:09

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Часть россиян перестала экономить

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Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

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ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

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Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

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"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
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Американский истребитель сбросил бомбу на Сирию и попал на видео

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Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии

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Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

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