Экономика
РБКСбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить
Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъ06:09
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Армия и оружие
МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
Футбол
Тиньков пообещал не смотреть игры «Тинькофф Российская премьер-лига»
Накануне издание Betting Insider сообщило со ссылкой на источник, что «Тинькофф банк» договорился с РПЛ, что станет титульным спонсором лиги со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига» (сейчас титульный спонсор – «Росгосстрах»).
Политика
WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Общество
На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Шоу-бизнес
Лопырева впервые показала лицо годовалого сына крупным планом
В комментариях подписчики отметили, что мальчик очень похож на своего отца.
Космос
Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Загадочный радиосигнал из глубокого космоса, обнаруженный международным коллективом исследователей, повторяется каждый шестнадцать дней.
Биатлон
Кристина Резцова не попала в состав на спринт на ЧМ по биатлону
Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Политика
Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»
Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Политика
Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом
Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом
Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма "Тайна третьей планеты".
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Аршавина отметила второй день рождения без него
Вчера младшей дочери скандально известного Андрея Аршавина исполнилось три года.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Политика
В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского
В конце января Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» сказал, что ведет прямой диалог с Путиным, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.