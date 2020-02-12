Экономика

РБКРБКСбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъ06:09

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Часть россиян перестала экономить

Lenta.ru06:17

Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъ06:09

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБК04:24

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ru04:35

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАСС04:11

«Индекс Иванова» в IV квартале вырос на 1 процентный пункт

Саминвестор04:37

ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

Банки.ру10 февраля в 14:39
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Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
РБК 10:31
Футбол

Тиньков пообещал не смотреть игры «Тинькофф Российская премьер-лига»

Накануне издание Betting Insider сообщило со ссылкой на источник, что «Тинькофф банк» договорился с РПЛ, что станет титульным спонсором лиги со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига» (сейчас титульный спонсор – «Росгосстрах»).
Ведомости вчера в 03:09
Политика

WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами

Pravda.Ru 10 февраля в 09:48
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Шоу-бизнес

Лопырева впервые показала лицо годовалого сына крупным планом

В комментариях подписчики отметили, что мальчик очень похож на своего отца.
RuNews24.ru 10:13
Космос

Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Загадочный радиосигнал из глубокого космоса, обнаруженный международным коллективом исследователей, повторяется каждый шестнадцать дней.
Planet Today вчера в 01:16
Биатлон

Кристина Резцова не попала в состав на спринт на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.
Нева Спорт 07:12
Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Газета.Ru 07:35
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

РИА Новости 10:48
Здоровье

На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача

Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
РИА Новости 09:30
Политика

Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»

Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
РБК 09:47
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Политика

Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом

Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РБК 06:13
Футбол

Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом

Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма "Тайна третьей планеты".
РИА Новости 10:35
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости вчера в 14:51
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Дочь Андрея Аршавина отметила второй день рождения без него

Вчера младшей дочери скандально известного Андрея Аршавина исполнилось три года.
StarHit.ru 03:30
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости вчера в 08:42
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Политика

В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского

В конце января Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» сказал, что ведет прямой диалог с Путиным, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
РБК 05:35
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
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