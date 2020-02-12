Экономика
РБКСбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить
Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъ06:09
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Происшествия
Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде
В Москве в зале Чертановского суда бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Общество
Боливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра
Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).
Общество
Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов
"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Общество
Суд в Пензе вынес приговор всем фигурантам дела «Сети»
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в ворота "Финикса" в 2006 году признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии ESPN, сообщает ТАСС.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Киберспорт
Valve забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2
Valve объявила, что забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2. Причиной стали различные нарушения правил игры, которые в компании называют общим термином «abusing matchmaking».
Экономика
Единороссы хотят добиться снижения ставок по ипотеке
"Единая Россия" намерена добиваться снижения ставок по ипотеке, пообещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Музыка
Группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля
30 июля Aerosmith выступят на стадионе «ВТБ Арена».
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры, передает ТАСС.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Здоровье
Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство из-за заявлений некой Леси Сазыкиной, которая сообщила, что артист является отцом ее ребенка.
Шоу-бизнес
Встречи с дьяволом: дочь Успенской могла попасть в секту
Тихая личная жизнь певицы Любви Успенской рухнула в одночасье — после того, как ее дочь Татьяна Плаксина приняла участие в программе «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Здоровье