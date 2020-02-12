с чего всё началось

Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».

Происшествия Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде В Москве в зале Чертановского суда бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Киберспорт Valve забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2 Valve объявила, что забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2. Причиной стали различные нарушения правил игры, которые в компании называют общим термином «abusing matchmaking».

Политика Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Шоу-бизнес Встречи с дьяволом: дочь Успенской могла попасть в секту Тихая личная жизнь певицы Любви Успенской рухнула в одночасье — после того, как ее дочь Татьяна Плаксина приняла участие в программе «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.