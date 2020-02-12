Экономика

РБКРБКСбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъ06:09

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Часть россиян перестала экономить

Lenta.ru06:17

«Индекс Иванова» в IV квартале вырос на 1 процентный пункт

Саминвестор04:37

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News.ru04:35

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБК04:24

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАСС04:11

Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъ06:09

ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

Банки.ру10 февраля в 14:39
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Два вида тренировок помогают улучшить нейропластичность мозга

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Интерфакс 10:35
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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