Экономика
РБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
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МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
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На танкере в Находке прогремел взрыв
Газ взорвался на танкере "Залив Америка" в порту Находки, сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Находки.
Происшествия
Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском
Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились в Санкт-Петербург на матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
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Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится
Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.
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В Dota 2 появился быстрый поиск игр
Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
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В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
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Виталий Кравцов призвал забыть про очки ради блага «Трактора»
В июне 2018 года Виталий Кравцов был выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Авто
Некоторым российским водителям введут штрафы с 1 ноября
Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установят штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
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Экс-мэр кузбасского Киселевска убит в собственном доме
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Здоровье
В Светлогорске подвели итоги Госсовета, проведённого Путиным
Владимир Путин провёл в Калининградской области заседание Госсовета по вопросам развития здравоохранения.