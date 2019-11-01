Экономика

РБКРБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
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Сбербанк запустит ипотеку на новостройки со ставкой 1%

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Сбербанк запускает ипотеку со ставкой 1%

Gazeta.SPbвчера в 09:00

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

Интерфаксвчера в 03:46

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РБКвчера в 06:47

Ипотеку под 1% запустил Сбербанк

Deita.ruвчера в 05:00

Сбербанк запустил ипотеку под 1% для клиентов с детьми

Forbesвчера в 08:23
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Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
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РИА Новости вчера в 19:04
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Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.
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Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
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После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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В июне 2018 года Виталий Кравцов был выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
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Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
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Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установят штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
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В Светлогорске подвели итоги Госсовета, проведённого Путиным

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