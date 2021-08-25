А ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории "Здоровье" позволяет совершать практически любые покупки максимально выгодно, даже если вы не пользуетесь беспроцентным периодом", - рассказал Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка .
Среди заметных новинок на рынке в 2021 году выделяются: Zero SR / S. Машина при массе 229 кг имеет автономность хода в диапазоне от 130 до 250 км (в зависимости от модификации), с возможностью подзарядки от Power Tank для пробега еще на 50 км. При активной езде проехать более 200 км не получится, поэтому предлагают дополнительно установку устройства быстрой зарядки (за 3 тысячи евро).
«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение 6 месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — цитирует РФПИ статью аргентинских ученых.
«В соответствии с недавними изменениями цен на международном рынке нефти, в соответствии с действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24 августа 2021 года внутренние цены на бензин и дизельное топливо будут снижены на 250 и 245 юаней (38,6 доллара и 37,8 доллара) за тонну соответственно», - говорится в сообщении.