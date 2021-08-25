Будьте в Плюсе

Сбербанк запускает универсальную кредитную сберкарту

Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, то процентная ставка составит 17,9% годовых.
BFM.ru
В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных.
Газета.Ru
Независимо от объема покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание.
Lenta.ru
Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно.
Piter.tv

С чего всё началось

СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту
А ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории "Здоровье" позволяет совершать практически любые покупки максимально выгодно, даже если вы не пользуетесь беспроцентным периодом", - рассказал Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка .
Газета.Ruвчера в 02:50

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