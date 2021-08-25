Обзор перспективных электрических мотоциклов 2021 года

Среди заметных новинок на рынке в 2021 году выделяются: Zero SR / S. Машина при массе 229 кг имеет автономность хода в диапазоне от 130 до 250 км (в зависимости от модификации), с возможностью подзарядки от Power Tank для пробега еще на 50 км. При активной езде проехать более 200 км не получится, поэтому предлагают дополнительно установку устройства быстрой зарядки (за 3 тысячи евро).