Будьте в Плюсе

Сбербанк запускает универсальную кредитную сберкарту

Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, то процентная ставка составит 17,9% годовых.
BFM.ru
Также новая карта будет предоставлять денежные средства по сниженной процентной ставке, равной 9,8% в годовом выражении на покупку товаров в категории «Здоровье» и СберМаркете.
Banki Loans
Независимо от объема покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание.
Lenta.ru
Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно.
Piter.tv

С чего всё началось

СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту
А ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории "Здоровье" позволяет совершать практически любые покупки максимально выгодно, даже если вы не пользуетесь беспроцентным периодом", - рассказал Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка .
Газета.Ruвчера в 02:50

Подробнее о событии

Сбербанк запускает универсальную кредитную сберкарту
BFM.ruвчера в 12:05
СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней
Независимая газетавчера в 02:27
Представители Сбербанка анонсировали выпуск новой кредитной карты
Ньюс-ННвчера в 08:21
Новая кредитная карта СберБанка предлагает беспроцентный период до 120 дней
Комсомольская правдавчера в 05:00
СберБанк запускает кредитную СберКарту с льготным периодом 120 дней
ИА БанкИнформСервисвчера в 03:23
«Сбер» объявил о запуске новой кредитной карты с беспроцентным периодом до 120 дней
Banki Loansвчера в 03:15
Сбер объявил о выпуске бесплатной СберКарты
Город55.рувчера в 09:00

Интересное

Окаменелости из города Пибоди проливают свет на эволюцию динозавров на востоке Северной Америки

На протяжении большей части второй половины мелового периода, который закончился 66 миллионов лет назад, Северная Америка была разделена на два массива суши: Ларамидия на западе и Аппалачи на востоке.
Rusargumentвчера в 06:24

Обзор кассовых сборов в России и СНГ за уик-энд 19 - 22 августа, 2021

Совершенно не заинтересовал массового зрителя боевик «Кодекс киллера» (9,07 млн рублей в 858 кинотеатрах в России и 10,4 млн рублей с учётом стран СНГ) Даже в выходыные дни средняя посещаемость была всего лишь 6-7 зрителей на сеанс.
Кинобизнес сегодня24 августа в 07:24

Высокий уровень холестерина повышает риск развития рака груди

В ранее опубликованной работе авторы что 27-гидроксихолестерин (27HC) — метаболит холестерина, присутствующий в крови — действует на ER-позитивный рак груди как аналог эстрогена, то есть вызывает рост опухоли.
PCR.newsвчера в 12:15