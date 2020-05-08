Общество
АК&МСбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Один рубль с каждой тысячи рублей, размещённых во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны таким образом перечислит Фонд не менее 100 млн руб.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Политика
Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению
Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:56
Происшествия
В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома
В Екатеринбурге 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус и деменция медики скорой помощи высадили и оставили у подъезда дома.
URA.Ru 06:41
Политика
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги
Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
Гаджеты
Названа приблизительная стоимость плат на чипсете AMD B550
Информацию о стоимости плат на чипсете AMD B550 распространяют австралийские специалисты, однако достоверной ее назвать пока нельзя.
Vevby.ru вчера в 12:35
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Коммерсантъ 10:42
Энергетика
Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку
Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат.
Коммерсантъ вчера в 17:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности продлен до 17 мая включительно.
Stolica58.ru 10:59
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Экономика
В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки
По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
REGNUM 06:29
Экономика
Петербург выделит на поддержку малого и среднего бизнеса 1 млрд рублей
В Санкт-Петербурге на поддержку малого и среднего бизнеса направлен 1 миллиард рублей.
Санкт-Петербургские ведомости 09:46
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
В Алтайском крае ввели масочный режим
В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай 11:25
Здоровье
В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков
Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
Шоу-бизнес
Тренер Адель откровенно рассказал о похудении певицы
Бывший личный тренер звезды Пит Джерасимо заступился за нее, опубликовал большой и откровенный пост.
Слово и Дело 09:56
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:42
Общество
Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая
Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02