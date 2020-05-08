Один рубль с каждой тысячи рублей, размещённых во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны таким образом перечислит Фонд не менее 100 млн руб.

Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд

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