Общество
АК&МСбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Один рубль с каждой тысячи рублей, размещённых во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны таким образом перечислит Фонд не менее 100 млн руб.
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Ко Дню Победы россияне смогут поучаствовать в благотворительной акции, просто открыв вклад
Комсомольская правда05:49
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Сбербанк к 75-летию Великой Победы запустил вклад с отчислениями в благотворительный фонд
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