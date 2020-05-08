Общество
АК&МСбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Один рубль с каждой тысячи рублей, размещённых во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны таким образом перечислит Фонд не менее 100 млн руб.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
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Коммерсантъ 09:16
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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
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