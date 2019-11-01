Экономика
ИнтерфаксСбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
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WomanHit.ru вчера в 15:32
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Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" на выезде сыграли вничью с "Уфой" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Интерфакс-Спорт 09:12
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Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Футбол
Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
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Российская газета 08:56
Общество
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По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Политика
В Конгрессе США признали геноцид армян
В Конгрессе США признали геноцид армян Поводом для такого заявления стали давние события, произошедшие на территории Османской империи еще в 1915 году.
Экспресс газета 30 октября в 14:12
Происшествия
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Во Франции сотрудники полиции перехватили грузовик, в котором находились 30 мигрантов из Пакистана, сообщает 2 ноября Nice Matin.
REGNUM 09:28
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Телепрограмма 08:21
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Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
Замана вчера в 19:44
Происшествия
Робот убил человека на заводе под Липецком
Российская газета 06:21
Происшествия
В Ленобласти 14-летние подростки устроили поножовщину
Во Всеволожском районе Ленинградской области между двумя 14-летними подростками произошел конфликт, переросший в поножовщину.
Российская газета 05:40
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru 31 октября в 17:02
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Футбол
Юные футболисты «Ростова» записали видеообращение к Карпину
Воспитанники клубной академии «Ростова» признались, что хотели бы сфотографироваться с главным тренером основной команды Валерием Карпиным, однако наставник на матчах их не замечает.
RT на русском 07:15
Армия и оружие
В Турции пообещали вернуть пленных боевиков в Европу
В странах Европы никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации), хотя среди них находится около 800 европейцев.
ФедералПресс 08:43
Наука
Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге
Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.
Вечерний курьер вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Религия
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Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Теннис
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Швейцарка реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Соперница Свитолиной по финалу определится в матче между австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой.
Чемпионат 08:39
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Происшествия
Больше 30 детей отравились в отеле в Казани
Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
Авто
Назвали самые популярные автомобили среди корпоративных клиентов
Самым популярным автомобилем среди корпоративных покупателей стал седан Volkswagen Polo, нашедший с января по сентябрь 11,6 тыс. покупателей – на 67% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:42
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Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа вчера в 09:25
Общество
Количество хостелов в Москве увеличилось после их запрета в жилых домах
В Москве в настоящее время 804 хостела против 755 в октябре. Непосредственно в жилых домах сейчас открыт 261 хостел, отмечается в отчёте.
Говорит Москва 05:28