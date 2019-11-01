Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Сбербанк запустит ипотеку со ставкой 1% для покупателей новостроек

Моя Москва.онлайнвчера в 09:50

Ипотеку под 1% запустил Сбербанк

Deita.ruвчера в 05:00

Сбербанк запустил ипотеку под 1% для клиентов с детьми

Forbesвчера в 08:23

Сбербанк запускает ипотеку под 1%

News.ruвчера в 05:51

Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%

РБКвчера в 06:47

Сбербанк запустит ипотеку на новостройки со ставкой 1%

Piter.tvвчера в 09:29

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

Интерфаксвчера в 03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Футбол

Футболист «Динамо» Рауш назвал ничью с «Ахматом» неплохим результатом

Игроки футбольного клуба "Динамо" не могут быть довольны тем, как сложился матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", но, учитывая, что полчаса команда играла в меньшинстве, ничья - неплохой результат.
ТАСС Спорт 10:09
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
РИА Новости 05:14
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия

Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка

РИА Новости 06:48
Происшествия

В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной

РБК 07:50
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Культуромания 08:11
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

ТАСС 09:40
Гаджеты

Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор

The GEEK вчера в 18:45
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия вчера в 07:58
Футбол

Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
RT на русском 10:07
Здоровье

Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Политика

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября.
Коммерсантъ 06:43
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Музыка

Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в «Голосе»

Piter.tv 09:44
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.
РБК 02:00
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес

«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку

Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске

К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
Территория новостей вчера в 05:09
Политика

В Раде заявили о провалах внешней политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пассивную международную политику и делает слишком мало антироссийских выпадов, из-за чего страна скоро лишится газа, заявил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
ФАН вчера в 22:33
Хоккей

ЦСКА нанёс «Барысу» пятое поражение подряд в КХЛ

RT на русском 09:49
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное