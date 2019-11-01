Экономика
ИнтерфаксСбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Футбол
Футболист «Динамо» Рауш назвал ничью с «Ахматом» неплохим результатом
Игроки футбольного клуба "Динамо" не могут быть довольны тем, как сложился матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", но, учитывая, что полчаса команда играла в меньшинстве, ничья - неплохой результат.
ТАСС Спорт 10:09
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
РИА Новости 05:14
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Культуромания 08:11
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK вчера в 18:45
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия вчера в 07:58
Футбол
Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
RT на русском 10:07
Здоровье
Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Политика
Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ
Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября.
Коммерсантъ 06:43
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.
РБК 02:00
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске
К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
Территория новостей вчера в 05:09
Политика
В Раде заявили о провалах внешней политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский проводит пассивную международную политику и делает слишком мало антироссийских выпадов, из-за чего страна скоро лишится газа, заявил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
ФАН вчера в 22:33
Хоккей
ЦСКА нанёс «Барысу» пятое поражение подряд в КХЛ
RT на русском 09:49
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53